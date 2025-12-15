ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Украина
246
Грех ли делать аборт в случаях социальных или материальных затруднений: священник Филюк объяснил

Филюк объяснил, простит ли Бог аборт из-за материальных проблем.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Известный священник назвал аборт "убийством" и пристыдил ссылающихся на затруднение мам.

Известный священник-блогер Алексей Филюк из Тернопольщины объяснил, является ли грехом делать аборт в случаях социального или материального затруднения.

Об этом он сказал в своем Instagram.

«Бедны мы духовно больше всего. Если Бог дает ребенка, то и даст на ребенка. Делать аборт — грех», — безапелляционно заявил священник.

Филюк назвал только один случай, когда церковь не считает аборт грехом.

«Разве в случае смерти матери, когда угроза смерти для матери есть. К примеру, плод у матери в чреве начал отмирать и загниваться. Должен человек делать, потому что умрет и мать, и ребенок уже неживой. В таких случаях греха нет. Но назвать аборт, что это не грех, церковь того не может. Потому что это убийство нерожденных детей», — отметил священник.

Поэтому он призвал всех будущих мам, мысливших сделать аборт, отказаться от этой идеи.

«Кто не исповедовался по поводу того греха, исповедуйтесь. Покайтесь, обратитесь и такого не делайте. У кого есть мысль о таком, пусть Бог защитит и оградит вас так делать. Дал Бог ребенка — будете иметь и ребенка. Не будете вы голодны. А еще если есть руки, будете работать, будет все хорошо. Но аборт делать не благословляется. Или затруднительное положение, или не затруднительное, рожать. Меня сейчас будут критиковать, а я говорю так, как говорит мне слово Божие. Я не могу говорить, что убивать, это не грех. Это грех. Еще и своего ребенка убить», — подытожил Филюк.

