Процесс мобилизации в Украине регулируется четкими правилами, но есть законные случаи, когда ее можно временно приостановить или отложить.

Эксперт, адвокат Елена Воронкова из бюро «Ивана Хомича» рассказала об этом «РБК-Украина».

Она назвала основания, защищающие военнообязанных. А также объяснила, следует ли обращаться в суд для остановки мобилизации.

Основные способы временно приостановить мобилизацию

Есть несколько законных случаев, когда мобилизационный процесс может быть временно приостановлен или поставлен на паузу.

Подано заявление на отсрочку

Если человек оформил такое заявление, его не могут призвать в армию до момента рассмотрения документа. Как отмечает адвокат Елена Воронкова, это первое и самое распространенное основание, хотя на практике бывают разные ситуации, которые также можно обжаловать.

Перед тем как подавать отсрочку, важно убедиться, что у вас есть законные основания для этого.

Бронирование или официальная отсрочка

Если военнообязанный находится под бронированием, призывные мероприятия к нему временно не проводятся.

Повторное прохождение военно-врачебной комиссии (ВЛК)

Во время проверки здоровья мобилизация приостанавливается, особенно если выявляются медицинские противопоказания.

Еще один менее распространенный, но законный механизм — судебное обеспечение иска. По словам Елены Воронковой, это применяется, когда оспаривают постановление ВЛК или процедуру призыва. Заявление в суд может временно остановить мобилизацию, хотя суды согласны на это довольно редко.

«Если мы оспариваем постановление ВЛК или процедуру, когда его хотят призвать, подаем заявление об обеспечении иска путем остановки процедуры мобилизации. Очень редко суд согласен, но это один из механизмов», — отмечает Елена Воронкова.

Напомним о коллизии по ВЛК во время мобилизации в Украине. В Сети обсуждают то, что с одной стороны, по закону забронированные военнообязанные не обязаны проходить медицинское освидетельствование.

С другой стороны, люди сообщают о получении повесток на ВЛК, а некоторые юристы отмечают: наличие брони или отсрочки не означает, что человека не могут вызвать в ТЦК.