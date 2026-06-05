Министр обороны Польши призвал Украину чествовать современных военных, а не УПА

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камиш / © скриншот с видео

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Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш обратился к Украине, призвав пересмотреть решение о предоставлении одному из военных подразделений почетного наименования «имени Героев УПА». Он считает, что Украина должна была бы чествовать современных украинских военных.

Об этом он сказал в видеообращении, опубликованном в соцсетях польского министерства обороны.

Косиняк-Комыш напомнил, что Польша с первых часов российского полномасштабного вторжения поддержала Украину и оказала ей военную, политическую и гуманитарную помощь.

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«Ибо мы знаем, что свободная Украина — это тоже безопасность Польши и всей нашей части Европы. Но именно поэтому я должен четко сказать: решение о предоставлении украинскому военному подразделению название в честь героев УПА вызывает в Польше глубокую боль, беспокойство и протест», — говорит он.

В то же время, польский министр отметил, что понимает, что часть украинцев воспринимает УПА как символ борьбы против Советского Союза и что во время войны украинский народ «ищет символов мужества и непреклонности».

Но в Польше, мол, УПА — это символ преступлений, совершенных против беззащитных гражданских, и эту боль невозможно отменить. При этом Косиняк-Камиш сказал, что не возлагает ответственность за упомянутые преступления на всю украинскую нацию, ведь, по его словам, УПА убивала и спасавших поляков украинцев. Последних он называет «настоящими героями».

Именно поэтому Польша не может понять, почему УПА «ставят на пьедестал современного украинского государства», хотя в Украине сейчас есть современные герои, которые воюют против россиян.

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«Их отвага войдет в историю. Им не нужны покровители, разъединяющие союзников. Помощь Польши Украине не означает, что Польша забыла о Волыни […] мы имеем право ожидать, что Украина будет уважать польскую память», — добавил он.

Поэтому министр призвал украинские власти пересмотреть решение о предоставлении спецподразделения названия «имени Героев УПА» и найти «такую форму чествования современных украинских военных, которая не затронет память о польских жертвах».

«Речь не идет об унижении Украины. Речь идет о проявлении зрелости, ответственности и уважения к народу, который в самый трудный момент поддержал Украину», — подытожил Косиняк Камыш, отметив, что Польша продолжит поддерживать Украину, но «настоящая дружба требует правды».

Скандал из-за спецподразделения «Герои УПА»

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский присвоил одному из подразделений Вооруженных сил Украины почетное название «Героев УПА». По словам главы государства, это решение было принято «в целях восстановления исторических традиций национальной армии, а также с учетом образцового выполнения поставленных задач при защите территориальной целостности и независимости Украины».

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Президент Польши Кароль Навроцкий выступил с жесткой критикой Владимира Зеленского из-за присвоения подразделения ВСУ названия «Героев УПА».

Затем премьер-министр Польши Дональд Туск отреагировал в соцсети X на скандал из-за присвоения элитному подразделению украинских ССО имени Героев УПА. Он призвал президентов Украины и Польши не ссориться из-за истории, ведь от таких споров выигрывает третья сторона.

В МИДе прокомментировали реакцию Варшавы на присвоение украинскому подразделению имени Героев УПА.

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