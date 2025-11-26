ТСН в социальных сетях

Обновлены графики отключений электроэнергии на 26 ноября: когда будет свет в регионах

ДТЭК обнародовал обновленные графики отключения света на 26 ноября для Киева и Днепропетровщины. Актуальное расписание и предупреждение о возможных изменениях.

Компания ДТЭК обнародовала обновленные графики отключений электроэнергии, которые будут действовать 26 ноября в регионах Украины. Потребителям рекомендуют заранее ознакомиться с режимами и спланировать использование электроприборов в соответствии с установленными очередями.

Графики обнародовали на сайте компании.

КИЕВ

Киев: обновленные графики отключений на 26 ноября / © ДТЕК

Киев: обновленные графики отключений на 26 ноября / © ДТЕК

Киев: обновленные графики отключений на 26 ноября / © ДТЕК

Киев: обновленные графики отключений на 26 ноября / © ДТЕК

Днепропетровская область

Днепропетровщина: обновленные графики отключений на 26 ноября / © ДТЕК

Днепропетровщина: обновленные графики отключений на 26 ноября / © ДТЕК

Днепропетровщина: обновленные графики отключений на 26 ноября / © ДТЕК

Днепропетровщина: обновленные графики отключений на 26 ноября / © ДТЕК

В компании отмечают, что графики могут корректироваться в зависимости от оперативной ситуации в энергосистеме.

"В случае изменений мы будем оперативно информировать в нашем Telegram-канале", - отметили в ДТЭК.

Ранее сообщалось, что в Киеве свет будут выключать по 14-16 часов. Узнайте, на сколько затянется такая ситуация.

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie