- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 300
- Время на прочтение
- 1 мин
Обновлены графики отключений электроэнергии на 26 ноября: когда будет свет в регионах
ДТЭК обнародовал обновленные графики отключения света на 26 ноября для Киева и Днепропетровщины. Актуальное расписание и предупреждение о возможных изменениях.
Компания ДТЭК обнародовала обновленные графики отключений электроэнергии, которые будут действовать 26 ноября в регионах Украины. Потребителям рекомендуют заранее ознакомиться с режимами и спланировать использование электроприборов в соответствии с установленными очередями.
Графики обнародовали на сайте компании.
КИЕВ
Днепропетровская область
В компании отмечают, что графики могут корректироваться в зависимости от оперативной ситуации в энергосистеме.
"В случае изменений мы будем оперативно информировать в нашем Telegram-канале", - отметили в ДТЭК.
Ранее сообщалось, что в Киеве свет будут выключать по 14-16 часов. Узнайте, на сколько затянется такая ситуация.