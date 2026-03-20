Руины вместо домов, убитые мирные и удар по порту: Россия "кошмарит" города и регионы Украины (фото)

В ночь на 20 марта Украина оказалась под массированным обстрелом российских войск. Враг атаковал беспилотниками жилые дома, суда и объекты инфраструктуры от Черниговщины до Одесской области.

ТСН.ua собрал все подробности атак.

В течение суток украинские силы ПВО сбили 133 вражеских беспилотника, но произошло попадание на 13 локациях и обломки на еще семи территориях нанесли значительные повреждения.

Запорожье и область под адским обстрелом

В Запорожской области российские войска нанесли более 860 ударов по 40 населенным пунктам. Погибли три человека, четверо получили ранения, среди них ребенок . Под обстрелы попали частные дома, объекты инфраструктуры и автомобили.

Больше всего пострадали Степногорск, Приморское, Гуляйполе, Орехов и Запорожье. На месте работают экстренные службы, масштабы разрушений уточняются.

Днем враг нанес еще один удар беспилотниками по Запорожью . В результате атаки поврежден частный дом, возник пожар. Одна женщина получила ранения.

Харьков под атакой дронов

В Харькове ночью боевой дрон попал в здание возле учебного заведения в Шевченковском районе, выбиты окна, пострадавших пока нет.

В области за день зафиксировали удары по семи населенным пунктам, среди которых Грачевка, Новая Александровка, Мирное и Циркуны. В транзитный эвакуационный пункт в Лозовой в сутки прибыло 184 человека.

Всего в Харьковской области за день произошло более 200 боевых столкновений . Враг пытался прорвать оборону на Южно-Слобожанском и Купянском направлениях.

Чугуев в огне и развалинах

В Чугуеве российский беспилотник повредил частное домовладение, один дом разрушен полностью, еще десять получили повреждения крыш и окон.

Двое местных получили травмы и острую стрессовую реакцию. Огонь охватил гараж и пристройку в дом на площади около 60 квадратных метров.

Одесщина - атака по судам и инфраструктуре

На Одесщине в результате ночной атаки РФ повреждены два гражданских коммерческих судна под флагами Палау и Барбадоса, пострадали два человека . Суда остаются на плаву.

Также повреждены административные здания и возник пожар, который спасатели оперативно ликвидировали. Вице-премьер-министр Алексей Кулеба назвал атаку военным преступлением против мировой продовольственной безопасности.

Удара РФ по Чугуеву / ГСЧС

Смертельные удары по мирным людям в Сумской области

Три человека погибли, еще 13 получили ранения в результате российской атаки на Сумщине.

В Хутор-Михайловской общине погибли два брата , ранения получили двое мужчин, а в Великописаревской общине погиб 62-летний местный житель, еще один ранен.

Днепропетровщина под артиллерийским огнем

Два человека получили ранения во время обстрелов в Никопольщине и Синельниковщине. Враг 16 раз атаковал районы артиллерией, авиабомбами и беспилотниками.

Повреждены административное здание, пожарная часть, около десяти частных домов и хозяйственные постройки.

В Херсоне РФ бьет по мирным жителям

В Херсоне около пяти утра было повреждено административное здание и окрестные жилые дома. Раненых нет, но у одной женщины из-за пережитого стресса поднялось давление.

В течение суток обстрелы охватили Антоновку, Белозерку, Берислав и другие общины. Пострадали многоэтажки, частные дома, админздания и транспорт. Пять человек получили ранения.

Ночью 20 марта в Херсоне под российский артиллерийский обстрел также попало здание налоговой . Там повреждены стены, двери, выбиты окна. К счастью, пострадавших нет.

Людям вблизи линии фронта не дают возможности спастись

Российские войска атаковали эвакуационный автомобиль в поселке Алексеево-Дружковка Донецкой области. В результате удара погибла женщина , еще несколько человек получили ранения. Пострадавших пытаются доставить в медицинские учреждения.

Взрывы раздавались в Черкасской области

Ночь прошла с воздушными тревогами и в Черкасской области. ПВО уничтожило два вражеских беспилотника. Обращений в экстренные службы о пострадавших или повреждении имущества не поступало.