Скандал с питанием школьников в Николаеве: открыто дело, начались обыски

Работники кейтеринговой компании и еда для школьников в Николаеве / © скриншот с видео

В Николаеве расследуют факты ненадлежащего питания школьников после появления в соцсетях видео, на котором работники кейтеринговой компании готовят еду для школьников под открытым небом. Правоохранители проводят обыски в ряде городских учреждений.

Об этом сообщил Офис генерального прокурора.

Что известно о скандале с едой для школьников в Николаеве?

Накануне в Николаеве возник скандал из-за видео, на котором зафиксировано, как работники кейтеринговой компании готовят еду для школьников под открытым небом. Руководитель компании Ирина Стоева подтвердила «Суспильному» правдивость видео, но отрицает, что еда готовилась на открытом огне. Она отметила, что эта партия в школы не попала.

В тот день часть школ не получила или отказалась от порций из-за опоздания работников. По словам Стоевой, процесс приготовления был затруднен из-за отключения электроэнергии и проблем с запуском генератора.

Реакция прокуратуры на скандал

Прокуратура Николаева начала досудебное расследование по фактам возможных нарушений при организации питания школьников. 8 декабря после публикаций в СМИ в Единый реестр досудебных расследований были внесены сведения по статье о присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением, совершенном в крупных размерах или в условиях военного положения.

На следующий день правоохранители начали уголовное производство по статье о нарушении санитарных правил и норм для предотвращения инфекционных болезней и массовых отравлений. Оба производства объединены.

По инициативе прокуроров суд разрешил провести обыски, чтобы проверить качество продуктов, условий их хранения и приготовления, а также законность использования денег из бюджета, выделенных на питание детей.

"Сейчас следственные действия проводятся в Управлении образования Николаевского городского совета, коммунальном предприятии, которое обеспечивает питание в учебных заведениях, а также у субъекта хозяйствования — поставщика кейтеринговых услуг. Во время обысков изымается документация по закупкам и поставке продуктов, а также образцы пищи», — сообщили в Офисе генпрокурора.

К слову, в Винницкой области суд наказал 31-летнего гражданина Узбекистана по делу о массовом отравлении 27 человек, включая детей, после употребления шаурмы в фастфуде на местном автовокзале. Предприниматель готовил пищу без разрешения и с грубыми нарушениями санитарно-гигиенических норм, что повлекло острую желудочно-кишечную токсикоинфекцию.