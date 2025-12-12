Медицинская ошибка в Боярке: новорожденной вкололи 20 доз вакцины вместо одной

Двухмесячный младенец с Боярки / © скриншот с видео

Реклама

В городе Боярка в Киевской области медсестра вколола новорожденному ребенку 20 доз вакцины вместо одной.

Об этом говорится в сюжете «Єдині новини».

Вместо одной вакцины младенец получил сразу две и еще одну в десятки раз большей дозе. С тех пор вся семья вынуждена ежемесячно отслеживать, не заболела ли туберкулезом, а младенец еще и принимает сильное лекарство. И хотя врачам пришлось признать факт ошибки, привлечь медиков к ответственности в суде в Украине удается очень редко.

Реклама

«Ребенок спит очень неспокойно. У нас проблемы с животиком. По полдня и по полночи мы не спим, она кричит», — рассказывает мама Людмила Скалозуб.

Среди причин, говорит мама, лекарства, которые вынуждены принимать фактически с рождения — противотуберкулезные антибиотики.

Ребенку, а также всей семье делают рентген, следят, не возник ли туберкулез.

Все из-за ошибки, которую совершила медсестра в роддоме. Она ввела в несколько десятков раз большую дозу вакцины против туберкулеза (БЦЖ) и одновременно прививала ребенка от гепатита.

Реклама

«БЦЖ на 20 доз рассчитана, а она эти 20 доз на одного ребенка вколола», — говорит мама.

Никто не мог спрогнозировать, как повлияют на маленький организм смешанные вакцины, а 20 доз могли вызвать туберкулез.

Тот день Людмила вспоминает с ужасом. Сначала, говорит, все шло как обычно.

«Пришла медсестра, принесла мне согласие на гепатит, я подписала. А к вечеру в палату пришла делегация. Где-то уже 18 часов вечера было. Приходит целая делегация ко мне. Врачи и администрация больницы, этого роддома, фтизиатра они вызвали, пришли и рассказывают мне такую историю, что, к сожалению, произошло непредсказуемое. Вкололи моему ребенку смешанные две вакцины», — вспоминает женщина.

Реклама

Людмилу с малышкой положили в областную детскую больницу. Через неделю, придя в себя, мама начала писать жалобы.

Медсестра, допустившая серьезную ошибку, уволилась по собственному желанию. Впоследствии с должности убрали и главврача роддома. Хотя к другим медикам больницы у Людмилы претензий не было. И это, по ее мнению, несправедливо, ведь медсестра должна не просто уволиться, а понести ответственность за содеянное.

Адвокат Людмилы говорит, медики нарушили требования сразу нескольких нормативных актов.

«По результатам проведенного в больнице служебного расследования установлен факт нарушения правил проведения профилактических прививок со стороны медицинской сестры Заец А.М. По результатам расследования было принято решение о привлечении ее к дисциплинарной ответственности и о привлечении к трудовой ответственности с больницей», — говорилось в ответе больницы.

Реклама

Напомним, в Киеве и Харькове клиники продавали младенцев за границу под прикрытием суррогатного материнства.