Скандал в детском саду Одессы: детей "воспитывали" приседаниями с поднятыми руками и заставляли мыть туалеты

Детсад / © Pexels

В Одессе разразился громкий скандал в детском саду №224. Родители обвиняют педагогов в бесчеловечном поведении: детей якобы наказывали приседаниями с поднятыми руками и принуждали к недетскому труду, в частности убирать туалеты.

Об этом сообщила директор городского Департамента образования и науки Елена Буйневич. Она подчеркнула, что одна из воспитательниц будет уволена, а другая отстранена от работы на время служебного расследования. С детьми работают психологи, а в деле разбираются правоохранители.

«В одном из садиков детей заставляли держать руки вверх и приседать, когда не слушаются. И вроде бы есть случаи, когда детей толкали и заставляли убирать туалетные комнаты (последнее пока не подтверждается). На сундуке номер садика, которого не существует в Одессе. Но нашли по другим данным. Я не знаю, в курсе ли методов воспитания была руководитель. Разберемся с этим обязательно. Утром обращаемся к стражам порядка, действия причастных двух воспитателей будут изучать они отдельно. Одна из них, воспитатель данной группы, будет уволена, а ее коллега — наставник отстранена от работы на период служебной проверки», — написала Буйневич.

В то же время, в социальной сети Facebook вокруг ситуации возникла дискуссия. Так, например, украинский педагог Виктор Громовой считает, что когда дети не слушаются, предложить им присесть — это нормальный способ успокоиться. Под сообщением свои мысли высказали и другие украинцы. Да, некоторые из них согласились с мнением педагога, отмечая, что даже психологи советуют для переключения заняться физической активностью.

Что пишут пользователи:

«Нормальное указание — выбросить адреналин и стабилизировать организм. Действенно и экологично».

«Даже психологи рекомендуют для переключения, снятия психологического напряжения или преодоления стресса — заняться физическими активностями. Но у нас, как всегда, родители хотят руководить педработниками. Мне интересно, как они дома успокаивают своего ребенка?

«Это нормально, но, по моему мнению, государственные сады ограничены в правах, у нас только обязанности. Необходимо ввести возможность отчислять детей из садика, если есть систематическое нарушение дисциплины и родители не обращают на это внимание. И многое из этого направления. Мы все обязаны».

Некоторые поделились опытом, который получили в детском саду, когда детей сажали играть в настольные игры, когда они не слушались.

«В нашем садике детей за вредность сажали за стол играть настольными играми. И вроде наказан, потому что не летает по группе и никого уже не бьет. И научились рисовать, складывать пазлы, играть в наст.игры, мозаику выкладывать. Родители в приятном шоке были от такого метода наказания».

Как отреагировал омбудсмен

По поручению представительницы Уполномоченного Верховной Рады Украины Марии Поповой была проведена мониторинговая проверка учебного заведения. Во время общения с детьми, якобы пострадавшими от действий воспитателей, было установлено, что они охотно идут на контакт, активны и веселы. Кроме того, согласно выводам, проявлений страха или информации о том, что их кто-то оскорбляет от них, не поступало.

Несмотря на хорошие условия для пребывания детей в учебном заведении, были выявлены нарушения. В частности, в детском саду не хватает медицинского работника и воспитателей в достаточном количестве.

«С целью устранения выявленных недостатков в компетентные органы будут направлены соответствующие письма и акты реагирования Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека», — говорится в сообщении.

Напомним, во Львовской области воспитательница била ребенка железным прутом и кулаками и называла «скотынякой». Из-за огласки стало известно, что спецзаведение уже не впервые славится жуткими историями и ненадлежащим поведением в отношении детей.

