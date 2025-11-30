- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 652
- Время на прочтение
- 1 мин
"Выйти из города теперь сложно": журналистка о тревожной ситуации в Мирнограде
В Мирнограде фиксируется немало россиян.
Россияне подошли вплотную к дороге, ведущей из Родинского в Донецкую область. Они перекинулись с северной части Покровска на северо-запад Мирнограда и уже заняли там позиции.
Об этом сообщает журналистка ТСН с фронта Юлия Кириенко.
«Только на бывшем потолке «Покровск» на севере фиксируют два десятка россиян», — акцентировала она.
Также более десяти точек с оккупантами фиксируют на юге Красного Лимана.
«Если вы откроете карту и посмотрите где это, то поймете, что из города выйти теперь сложно. Без контактных боев с врагом почти невозможно», — подчеркнула Кириенко.
Ранее говорилось о том, что кафиры пытаются продвинуться в направлении участка Мирноград-Покровск , чтобы перерезать сухопутный коридор. Но ВСУ не разрешают этого сделать.
"Именно перерезать этот сухопутный коридор между Мирноградом и Покровском сейчас враг не может, потому что Силы обороны надежно держат данный логистический путь", - подчеркнул Роман Писаренко.