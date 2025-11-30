ТСН в социальных сетях

Украина
652
1 мин

"Выйти из города теперь сложно": журналистка о тревожной ситуации в Мирнограде

В Мирнограде фиксируется немало россиян.

Катерина Сердюк
Мирноград

Мирноград / © Deepstatemap

Россияне подошли вплотную к дороге, ведущей из Родинского в Донецкую область. Они перекинулись с северной части Покровска на северо-запад Мирнограда и уже заняли там позиции.

Об этом сообщает журналистка ТСН с фронта Юлия Кириенко.

«Только на бывшем потолке «Покровск» на севере фиксируют два десятка россиян», — акцентировала она.

Также более десяти точек с оккупантами фиксируют на юге Красного Лимана.

«Если вы откроете карту и посмотрите где это, то поймете, что из города выйти теперь сложно. Без контактных боев с врагом почти невозможно», — подчеркнула Кириенко.

Ранее говорилось о том, что кафиры пытаются продвинуться в направлении участка Мирноград-Покровск , чтобы перерезать сухопутный коридор. Но ВСУ не разрешают этого сделать.

"Именно перерезать этот сухопутный коридор между Мирноградом и Покровском сейчас враг не может, потому что Силы обороны надежно держат данный логистический путь", - подчеркнул Роман Писаренко.

652
