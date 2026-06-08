Для власників котів можуть запровадити новий закон: що потрібно знати

Новий закон для власників котів / © Unsplash

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Нова петиція про котів у Великій Британії досягла ключового порогу. Наразі закон про дорожній рух поширюється на таких тварин: коні, велика рогата худоба, вівці, свині, кози та собаки. Та тепер новий закон може стосуватися всіх господарів котів у країні. У Великій Британії вимагають посиленого захисту котів на дорогах.

Про це повідомляє Mirror.

Новий закон для власників котів: що хочуть запровадити у Великій Британії

У Великій Британії петиція про захист котів на дорогах набрала понад 100 тисяч підписів. Британський парламент розгляне на дебатах зміну законодавства, яка стосується власників домашніх тварин та автомобілістів. Відповідна петиція на офіційному сайті інституції подолала необхідний прохідний бар’єр, зібравши наразі понад 113 тисяч підписів.

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Тепер уряд країни буде змушений публічно представити та захистити свою позицію з цього приводу.

Автори петиції вимагають зобов’язати водіїв на юридичному рівні зупинятися, перевіряти стан тварини та повідомляти про дорожньо-транспортні пригоди, якщо в них постраждали коти.

Чинне законодавство Великої Британії дозволяє водіям не зупинятися і не звітувати про наїзд на кота, через що травмовані тварини часто залишаються без допомоги. За неповідомлення про зіткнення пропонують запровадити відповідальність.

«Коти є важливими та улюбленими членами багатьох родин, і закон має це відображати. Вимога до водіїв нести відповідальність за надання допомоги постраждалій тварині — це цілком розумне і просте прохання», — йдеться у петиції.

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Кампанію із захисту котів на дорогах розпочали активісти, чиї улюбленці загинули на дорогах через бездіяльність водіїв. За словами організаторів, за два тижні до дедлайну динаміка збору підписів дозволила успішно перевищити цільову позначку у 100 тисяч голосів.

Водночас автори ініціативи наголошують, що усвідомлюють ризики вільного вигулу тварин і не мають на меті карати сумлінних водіїв, які потрапили у випадкову ДТП. Головна мета законопроєкту — зобов’язати кермувальників не залишати травмованих котів на дорозі без допомоги.

Актуальність питання підтверджується демографічними та статистичними даними: у Великій Британії налічується близько 12,2 мільйона котів, і коти є у 27% британських родин. За даними компанії PetPlan, щорічно під колеса автомобілів потрапляє приблизно 230 000 котів (в середньому 630 тварин на день). Третина опитаних водіїв повідомила, що хоча б раз збивали кота на дорозі.

Міністерство транспорту Великої Британії оприлюднило офіційну відповідь. Наразі відомство не планує вносити зміни до закону через технічні складнощі — зокрема, маленький розмір котів та велику кількість ДТП з ними у нічний час. Також там послалися на довгі юридичні процедури із внесення котів до загального переліку.

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Чому кіт не доїдає корм

Нагадаємо, що коти часто не доїдають свій корм і залишають частину порції на потім, навіть якщо перед цим сильно просили їсти. Нове дослідження вчених з Університету Івате, опубліковане в Science Alert, пояснює таку поведінку нудьгою та прагненням сенсорної новизни, а не повним шлунковим насиченням.

На відміну від собак, які схильні з’їдати все одразу, коти генетично звикли харчуватися дрібними порціями.

Під час експерименту з 12 домашніми кішками тваринам після 16 годин голодування пропонували 20 грамів сухого корму. Більшість із них добровільно припиняла їсти, потроху доїдаючи лише третину порції. Проте, коли котам під час тестів пропонували шість різних видів корму замість одного й того самого, загальна кількість з’їденого суттєво зростала.

Як зазначив дослідник поведінки тварин Масао Міядзакі, результати доводять: коти залишають їжу не тому, що наїлися. Їхній апетит залежить від різноманітності корму.

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