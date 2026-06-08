Дитина благала про їжу телефоном: мати залишила доньку з інвалідністю саму та полетіла за кордон

Дитина / © unsplash.com

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У Техасі, що у США, місцевій жительці Філіппі Анджелі Вокер висунули кримінальні звинувачення за те, що вона нібито двічі залишала свою восьмирічну доньку з ментальними розладами саму вдома. Перший інцидент стався, коли жінка поїхала на кілька днів до Гондурасу.

Про це повідомляє Bored panda.

За даними правоохоронців, подія трапилася у листопаді 2025 року. Восьмирічна дівчинка, яка має визнану розумову відсталість, прожила сама майже два дні. Вона вижила завдяки тому, що харчувалася залишками святкового торта. Конкретні деталі та особа неповнолітньої приховані задля її конфіденційності.

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Повідомляється, що дитина змогла самостійно зателефонувати до офісу шерифа округу Форт-Бенд з мобільного телефона, який не мав активного тарифного плану і підтримував лише екстрені дзвінки. Через обмежені можливості відстеження пристрою диспетчери та помічники шерифа не одразу визначили місцезнаходження дівчинки.

Під час розмови вона попросила їжу та пояснила операторам, що залишилася зовсім одна. Слідчі зазначили, що якби дитина не зателефонувала сама, вона могла б залишатися непоміченою ще кілька днів. Після порятунку дівчинки Служба захисту дітей Техасу (CPS) запровадила обов’язковий план безпеки. Дитину передали під опіку іншого родича, а контакти з матір’ю дозволили лише під наглядом.

Однак, за версією слідства, Філіппі Анджела Вокер порушила ці умови: вона забрала доньку додому без належного нагляду та вдруге залишила її саму, коли пішла на роботу. Помічники шерифа виявили дитину наодинці, коли прийшли вручати жінці початковий ордер на арешт.

Торік у листопаді Вокер заарештували. Її звинувачують у тому, що вона двічі залишала дитину в небезпеці. Зараз жінку випустили під заставу в 10 тисяч доларів, але їй заборонено бачитися з донькою наодинці — дівчинка живе в іншого родича. Суд призначили на 29 червня, тоді Вокер має сказати, чи визнає вона свою провину

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Адвокат захисту обвинуваченої Закарі Мелоні у коментарі виданню The Independent заявив, що у цій ситуації є інша винна особа. За його словами, доглядати за дівчинкою під час від’їзду матері мала няня.

«Ключовим фактом, відомим детективам, є те, що в початковій справі няня пані Вокер покинула дитину, поки пані Вокер перебувала за межами країни. Чому йому не висунули звинувачення?» — заявив адвокат.

Нагадаємо, на Одещині водолази знайшли тіла двох дівчат 16 та 17 років, яких розшукували родичі.

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