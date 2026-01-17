«Гренландія не продається»: у Данії тисячі людей вийшли на марш проти планів Трампа

Протести в Данії / Ілюстративне зображення

Бажання президента США Дональда Трампа отримати контроль над Гренландією спровокувало масштабні акції солідарності у Європі. У суботу, 17 січня, тисячі людей зібралися на Ратушній площі Копенгагена, розмахуючи червоно-білими прапорами Гренландії.

Про це повідомляє Reuters.

«Прокиньтеся, це не жарт»

Учасники акції скандували «Гренландія не продається» та тримали плакати з написами «Руки геть від Гренландії». Організаторами виступили гренландські громади (у Данії проживає близько 17 тисяч гренландців) та громадські організації.

«Гренландія та гренландці мимоволі стали фронтом у боротьбі за демократію та права людини. Ми посилаємо повідомлення світу: ви всі повинні прокинутися», — заявила Джулі Радемахер, голова організації Uagut.

Військова напруга

Ситуація загострюється не лише на вулицях. Трамп заявив, що Гренландія життєво важлива для безпеки США через своє стратегічне розташування та поклади корисних копалин, і не виключив застосування сили для її захоплення.

У відповідь на це європейські країни цього тижня надіслали військовий персонал на острів на запит Данії.

Позиція Гренландії

Гренландія має широку автономію з 1979 року, але залишається частиною Королівства Данія. Хоча всі політичні партії острова в майбутньому прагнуть незалежності, зараз вони єдині в одному: вони воліють залишитися з Данією, ніж приєднатися до США під тиском.

«Ми вимагаємо поваги до Данського королівства і права Гренландії на самовизначення», — наголосила Камілла Зізінг, представниця асоціації Inuit.

Цікаво, що самі американці не надто підтримують амбіції свого президента. Згідно з опитуваннями, лише 17% громадян США схвалюють ідею придбання Гренландії, а більшість категорично проти використання військової сили проти союзника по НАТО.

Нагадаємо, заступник керівниці апарату Білого дому Стівен Міллер заявив, що контроль Данії над Гренландією є «несправедливим» через її «нездатність» забезпечити оборону острова.