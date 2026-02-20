Гучна поразка Трампа: суд у США виніс безпрецедентне рішення проти Білого дому

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

У п’ятницю, 20 лютого, Верховний суд США ухвалив рішення про те, що президент Дональд Трамп порушив федеральне законодавство, коли в односторонньому порядку запровадив масштабні екстрені мита на імпорт з різних країн світу.

Про це пише CNN з посиланням на оприлюднене рішення суду.

Серйозний удар по політиці Білого дому

Це рішення є чи не найбільшою поразкою другої адміністрації Трампа у Верховному суді, який має консервативну більшість і раніше неодноразово ставав на бік президента в інших ключових питаннях. Судді проголосували шістьма голосами проти трьох, визнавши, що запроваджені мита перевищують повноваження президента.

Голова суду Джон Робертс у своєму висновку відкинув аргументи адміністрації про те, що президент має невіддільне право використовувати тарифи для регулювання комерції без чіткого дозволу Конгресу.

«Коли Конгрес надає повноваження запровадити тарифи, він робить це чітко і з ретельними обмеженнями. Тут він не зробив ні того, ні іншого», — зазначається в документі.

Доля зібраних мільярдів невідома

Попри визнання тарифів незаконними, судді не дали чіткої відповіді на те, що робити з грошима, які уряд вже встиг стягнути з імпортерів. За даними митної та прикордонної служби, було зібрано понад 134 мільярди доларів із понад 300 тисяч різних компаній. Тепер це складне фінансове питання доведеться вирішувати судам нижчих інстанцій.

Реакція Трампа: гнів та резервний план

Водночас джерела видання повідомили, що дізнавшись про скасування тарифів під час сніданку з губернаторами в Білому домі, Дональд Трамп не стримував емоцій. Він назвав рішення суду ганьбою, різко розкритикував інстанцію з використанням нецензурної лайки та навіть достроково завершив зустріч.

За словами інсайдерів, президент запевнив присутніх, що вже має резервний план дій. В адміністрації Трампа заздалегідь готувалися до можливої поразки в суді та розробляли альтернативні шляхи впровадження мит. Останніми тижнями очільник Білого дому приватно скаржився на те, що судді занадто довго ухвалюють рішення.

Нагадаємо, Китай розглядає жорстку торговельну політику Дональда Трампа не лише як загрозу, але й як шанс. У Пекіні вважають, що американські мита і економічний тиск можуть у перспективі зіграти на користь Китаю, якщо він зуміє перебудувати глобальні торговельні зв’язки.