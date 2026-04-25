ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
457
Час на прочитання
2 хв

"Лікувальні грязі" від ЗСУ: як українці висміюють нафтовий апокаліпсис у Туапсе

Подія викликала шквал іронії в українському сегменті інтернету, де росіянам нагадали про ціну підтримки війни.

Автор публікації
Дар'я Щербак
Коментарі
Шквал іронії в Мережі

Місто Туапсе Краснодарського краю після атаки безпілотників на нафтопереробний завод накрило «нафтовим» дощем, а узбережжя Чорного моря забарвилося в чорний колір. Ситуація викликала потужний вибух сарказму в мережі, де росіянам нагадали про концепцію карми.

ТСН.ua зібрав найсмішніші реакції користувачів в Мережі.

Вранці 20 квітня, після повторної атаки на Туапсинський НПЗ, місцеві жителі почали спостерігати незвичні опади. Місто фактично засипало продуктами горіння нафтопродуктів, які змішалися з вологою в атмосфері.

«Усе навколо покрилося маслянистою плівкою і чорними кульками. Спочатку думали, що звичайний пил, а потім зрозуміли, що більше схоже на сліди нафти, яка згоріла», — розповіли очевидці події.

Через забруднення повітря та поверхонь у Туапсе терміново скасували заняття у школах та дитячих садках. Попри заяви місцевої влади про відсутність перевищення рівня шкідливих речовин, жителям настійно рекомендують не відчиняти вікна, проводити вологе прибирання та промивати очі й горло.

Як відреагували користувачі в Мережі

Ситуація в Туапсе стала приводом для численних мемів в українському сегменті інтернету. Однак, чомусь росіяни дуже переймаються через ситуацію, що склалась та жаліються, що «евакуації немає».

Допис росіян / © Фото з відкритих джерел

Допис росіян / © Фото з відкритих джерел

Проте ситуація в Росії розгортається, як завжди. Замість того, щоб кинути всі можливі сили на мінімізацію наслідків для населення в країні-агресорці вирішили висадити дерева, як раз на фоні палаючої нафтобази.

Допис росіян / © Фото з відкритих джерел

Допис росіян / © Фото з відкритих джерел

Однак користувачі українського сигмента зауважують, що риторика місцевих жителів різко змінилася: від підтримки ударів по Україні до панічних скарг на «мазут на балконі».

Допис користувачів / © Фото з відкритих джерел

Допис користувачів / © Фото з відкритих джерел

Українські пабліки іронізують, підписуючи фотографії забруднених пляжів як «лікувальні грязі для тих, хто підтримував війну».

Допис користувачів / © Фото з відкритих джерел

Допис користувачів / © Фото з відкритих джерел

Головним лейтмотивом жартів стала теза про те, що зло завжди повертається бумерангом.

Допис користувачів / © Фото з відкритих джерел

Допис користувачів / © Фото з відкритих джерел

У мережі згадують відео за 2022 рік, де росіяни в Туапсе раділи обстрілам українських міст, а тепер обурюються через атаку на власну інфраструктуру.

Допис користувачів / © Фото з відкритих джерел

Допис користувачів / © Фото з відкритих джерел

Тим часом дим від пожежі на НПЗ «Роснефти» настільки масштабний, що його чітко видно навіть із космосу, що підтверджують відповідні відеокадри.

Допис користувачів / © Фото з відкритих джерел

Допис користувачів / © Фото з відкритих джерел

Допис користувачів / © Фото з відкритих джерел

Допис користувачів / © Фото з відкритих джерел

Допис користувачів / © Фото з відкритих джерел

Допис користувачів / © Фото з відкритих джерел

Нагадаємо, у ніч проти 19 квітня Сили оборони України атакували низку об’єктів агресора в РФ та на окупованих територіях, зокрема підприємство «Атлант Аеро» у Таганрозі. Генштаб інформував, що на заводі спалахнула пожежа. Також було уражено склад боєприпасів біля Трудового, склади матеріально-технічних засобів у районах Мангуша, Тополиного, Маріуполя та Смілого, а ще цистерни з пальним у Новополтавці.

Коментарі (0)
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
457
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie