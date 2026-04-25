"Лікувальні грязі" від ЗСУ: як українці висміюють нафтовий апокаліпсис у Туапсе
Подія викликала шквал іронії в українському сегменті інтернету, де росіянам нагадали про ціну підтримки війни.
Місто Туапсе Краснодарського краю після атаки безпілотників на нафтопереробний завод накрило «нафтовим» дощем, а узбережжя Чорного моря забарвилося в чорний колір. Ситуація викликала потужний вибух сарказму в мережі, де росіянам нагадали про концепцію карми.
ТСН.ua зібрав найсмішніші реакції користувачів в Мережі.
Вранці 20 квітня, після повторної атаки на Туапсинський НПЗ, місцеві жителі почали спостерігати незвичні опади. Місто фактично засипало продуктами горіння нафтопродуктів, які змішалися з вологою в атмосфері.
«Усе навколо покрилося маслянистою плівкою і чорними кульками. Спочатку думали, що звичайний пил, а потім зрозуміли, що більше схоже на сліди нафти, яка згоріла», — розповіли очевидці події.
Через забруднення повітря та поверхонь у Туапсе терміново скасували заняття у школах та дитячих садках. Попри заяви місцевої влади про відсутність перевищення рівня шкідливих речовин, жителям настійно рекомендують не відчиняти вікна, проводити вологе прибирання та промивати очі й горло.
Як відреагували користувачі в Мережі
Ситуація в Туапсе стала приводом для численних мемів в українському сегменті інтернету. Однак, чомусь росіяни дуже переймаються через ситуацію, що склалась та жаліються, що «евакуації немає».
Проте ситуація в Росії розгортається, як завжди. Замість того, щоб кинути всі можливі сили на мінімізацію наслідків для населення в країні-агресорці вирішили висадити дерева, як раз на фоні палаючої нафтобази.
Однак користувачі українського сигмента зауважують, що риторика місцевих жителів різко змінилася: від підтримки ударів по Україні до панічних скарг на «мазут на балконі».
Українські пабліки іронізують, підписуючи фотографії забруднених пляжів як «лікувальні грязі для тих, хто підтримував війну».
Головним лейтмотивом жартів стала теза про те, що зло завжди повертається бумерангом.
У мережі згадують відео за 2022 рік, де росіяни в Туапсе раділи обстрілам українських міст, а тепер обурюються через атаку на власну інфраструктуру.
Тим часом дим від пожежі на НПЗ «Роснефти» настільки масштабний, що його чітко видно навіть із космосу, що підтверджують відповідні відеокадри.
Нагадаємо, у ніч проти 19 квітня Сили оборони України атакували низку об’єктів агресора в РФ та на окупованих територіях, зокрема підприємство «Атлант Аеро» у Таганрозі. Генштаб інформував, що на заводі спалахнула пожежа. Також було уражено склад боєприпасів біля Трудового, склади матеріально-технічних засобів у районах Мангуша, Тополиного, Маріуполя та Смілого, а ще цистерни з пальним у Новополтавці.