"Лікувальні грязі" від ЗСУ: як українці висміюють нафтовий апокаліпсис у Туапсе

Шквал іронії в Мережі / © ТСН

Місто Туапсе Краснодарського краю після атаки безпілотників на нафтопереробний завод накрило «нафтовим» дощем, а узбережжя Чорного моря забарвилося в чорний колір. Ситуація викликала потужний вибух сарказму в мережі, де росіянам нагадали про концепцію карми.

ТСН.ua зібрав найсмішніші реакції користувачів в Мережі.

Вранці 20 квітня, після повторної атаки на Туапсинський НПЗ, місцеві жителі почали спостерігати незвичні опади. Місто фактично засипало продуктами горіння нафтопродуктів, які змішалися з вологою в атмосфері.

«Усе навколо покрилося маслянистою плівкою і чорними кульками. Спочатку думали, що звичайний пил, а потім зрозуміли, що більше схоже на сліди нафти, яка згоріла», — розповіли очевидці події.

Дата публікації 16:55, 20.04.26
Після атак на Туапсинський НПЗ випав «нафтовий дощ»

Через забруднення повітря та поверхонь у Туапсе терміново скасували заняття у школах та дитячих садках. Попри заяви місцевої влади про відсутність перевищення рівня шкідливих речовин, жителям настійно рекомендують не відчиняти вікна, проводити вологе прибирання та промивати очі й горло.

Як відреагували користувачі в Мережі

Ситуація в Туапсе стала приводом для численних мемів в українському сегменті інтернету. Однак, чомусь росіяни дуже переймаються через ситуацію, що склалась та жаліються, що «евакуації немає».

Допис росіян / © Фото з відкритих джерел

Проте ситуація в Росії розгортається, як завжди. Замість того, щоб кинути всі можливі сили на мінімізацію наслідків для населення в країні-агресорці вирішили висадити дерева, як раз на фоні палаючої нафтобази.

Допис росіян / © Фото з відкритих джерел

Однак користувачі українського сигмента зауважують, що риторика місцевих жителів різко змінилася: від підтримки ударів по Україні до панічних скарг на «мазут на балконі».

Допис користувачів / © Фото з відкритих джерел

Українські пабліки іронізують, підписуючи фотографії забруднених пляжів як «лікувальні грязі для тих, хто підтримував війну».

Допис користувачів / © Фото з відкритих джерел

Головним лейтмотивом жартів стала теза про те, що зло завжди повертається бумерангом.

Допис користувачів / © Фото з відкритих джерел

У мережі згадують відео за 2022 рік, де росіяни в Туапсе раділи обстрілам українських міст, а тепер обурюються через атаку на власну інфраструктуру.

Допис користувачів / © Фото з відкритих джерел

Тим часом дим від пожежі на НПЗ «Роснефти» настільки масштабний, що його чітко видно навіть із космосу, що підтверджують відповідні відеокадри.

Допис користувачів / © Фото з відкритих джерел

Допис користувачів / © Фото з відкритих джерел

Допис користувачів / © Фото з відкритих джерел

Нагадаємо, у ніч проти 19 квітня Сили оборони України атакували низку об’єктів агресора в РФ та на окупованих територіях, зокрема підприємство «Атлант Аеро» у Таганрозі. Генштаб інформував, що на заводі спалахнула пожежа. Також було уражено склад боєприпасів біля Трудового, склади матеріально-технічних засобів у районах Мангуша, Тополиного, Маріуполя та Смілого, а ще цистерни з пальним у Новополтавці.