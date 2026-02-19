Олімпіада в Мілані обернулася черговим скандалом: що сталося

Паоло Петрекки Фото Fatto Quotidiano

Церемонія відкриття зимових Олімпійських ігор 2026 року, яка мала стати моментом національної гордості для Італії, обернулася гучним скандалом для державного мовника Rai. Причиною стала серія помилок у прямому ефірі, що зробив керівник Rai Sport Паоло Петреккою.

Про це повідомляє ВВС із посиланням на трансляцію на каналі Rai 1.

Її дивилися понад 9 млн глядачів, передає ВВС.

Помилки в прямому ефірі

Уже на початку ефіру Петрекка неправильно назвав місце проведення церемонії, привітавши аудиторію зі стадіону Стадіо Олімпіко замість міланського «Сан-Сіро», де й відбувалося відкриття Ігор.

Згодом ведучий припустився ще низки неточностей. Він переплутав імена гостей і учасників події, зокрема представив італійську акторку Матильду Де Анджеліс як співачку Мераю Кері. Акторка згодом іронічно відреагувала в соцмережах, пожартувавши щодо «нового імені».

Ще однією помилкою стало неправильне представлення осіб у президентській ложі. Петрекка заявив, що поруч із президентом Італії Серджо Маттареллою перебуває його донька, хоча насправді це була президентка Міжнародного олімпійського комітету Кірсті Ковентрі.

Коментатор до того ж не впізнав капітана чоловічої збірної Італії з волейболу Сімоне Джанеллі.

Ба більше, Паоло Петреккою. дозволив собі низку узагальнених висловлювань про представників інших країн, які глядачі сприйняли як стереотипні та недоречні.

«Серйозний удар» і звільнення

Журналістська профспілка Rai Usigrai назвала ефір «серйозним ударом» по репутації мовника. Після хвилі критики Петрекка оголосив про відставку — його повноваження завершаться після закриття Ігор. Коментувати фінальну церемонію він уже не буде.

Виконувачем обов’язків призначено Марко Лоллобріджиду, одного з провідних спортивних ведучих каналу.

Скандал також знову актуалізував дискусію щодо політичного впливу на державний мовник. Критики уряду прем’єрки Джорджі Мелоні раніше неодноразово заявляли про тиск на Rai та навіть іронічно називали канал «ТелеМелоні».

Нагадаємо, XXV зимова Олімпіада триває від 6 до 22 лютого в італійських містах Мілан і Кортіна-д'Ампеццо.

Впродовж Олімпіади світ, зокрема, обговорює подію, що сталася на початку змагань. Тоді український скелетоніст Владислав Гераскевич гучно проявив свою громадянську позицію і нагадав про війну РФ проти України. Він вийшов у шоломі із зображеннями загиблих внаслідок російського вторгнення спортсменів, в якому мав намір продовжувати змагання.

Проте МОК заборонив Гераскевичу використовувати цей шолом, дозволивши йому носити лише чорну пов’язку або стрічку на змаганнях Олімпіади-2026, а згодом дискваліфікував скелетоніста.

Скандал прокоментувала і сама глава Міжнародного олімпійського комітету Кірсті Ковентрі.