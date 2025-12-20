США запровадили санкції проти родичів та соратників Мадуро

Ніколас Мадуро / © Associated Press

Міністерство фінансів США запровадило санкції проти сім’ї та соратників диктатора Венесуели Ніколаса Мадуро і його дружини через їхню причетність до корупції та наркоторгівлі.

У Мінфіні США повідомили, що під обмеження потрапили семеро осіб, пов’язаних з Мадуро та його дружиною.

Серед них — родичі Карлоса Еріка Мальпіка Флореса, племінника дружини диктатора, якого США звинувачують у причетності до корупційної схеми в державній нафтовій компанії.

Під санкції потрапили мати Флореса, яка є сестрою дружини Мадуро, його батько, сестра, дружина та дочка.

Міністр фінансів США Скотт Бессент звинуватив їх у «підтримці злочинної наркодержави Ніколаса Мадуро».

«Ми не дозволимо Венесуелі продовжувати заповнювати нашу країну смертельними наркотиками.

Мадуро та його злочинні спільники загрожують миру та стабільності в нашій півкулі», — додав Бессент.

Раніше повідомлялося, що скандальний пропагандист Такер Карлсон заявив про плани президента США Дональда Трампа оголосити війну проти Венесуели.

Ми раніше інформували, що президент США Дональд Трамп заявив про запровадження повної та тотальної блокади всіх підсанкційних нафтових танкерів, які заходять до Венесуели або виходять з її портів.