Трамп посварився зі своїм спецпредставником по Україні та назвав його "ідіотом": деталі розслідування NYT

На початку другої каденції президента США Дональда Трампа між ним та його спеціальним посланником з питань України та Росії Кітом Келлогом виник серйозний конфлікт, який призвів до перерозподілу впливу в адміністрації.

Про це йдеться у великому розслідуванні The New York Times.

«Він ідіот»: причина сварки

За даними джерел видання, напруга виникла на самому початку другої каденції Трампа. Причиною гніву президента стали публічні або кулуарні коментарі Келлога стосовно президента України Володимира Зеленського.

Трамп, який намагається вибудувати власну лінію комунікації з Києвом, різко відреагував на дії свого підлеглого.

«Президент назвав містера Келлога „ідіотом“ у розмові з помічниками після того, як почув його слова про Зеленського», — зазначається у матеріалі.

Цей інцидент серйозно підірвав довіру Трампа до спецпредставника, якого він сам же і призначив для ведення переговорів.

«Росія — моя, а не ваша»: хроніка конфлікту

За даними NYT, напруга між Трампом і Келлогом виникла майже одразу. Ще 26 січня під час наради в Білому домі президент заявив, що Україна не повинна вступати до НАТО. Коли Келлог спробував пом’якшити ситуацію, запропонувавши ідею «тимчасового призупинення» замість повної відмови, Трамп різко обірвав його.

«Росія — моя, а не ваша», — відрізав Трамп, давши зрозуміти, хто тут ухвалює рішення.

Келлогу залишилося лише відповісти: «Добре, ви ж президент».

На тій же зустрічі міністр оборони Піт Гегсет запропонував заблокувати невитрачені 3,8 млрд доларів допомоги Україні. Трамп погодився фразою: «Ми не будемо цього робити просто зараз», а згодом похвалив главу Пентагону: «Піт, ти чудово справляєшся… тобі не потрібно, щоб я ухвалював рішення».

«Ідіот» та Лінкольн

Остаточний розрив стався після ефіру на Fox News. Телеканал порівняв допис Келлога, де той назвав Зеленського «мужнім лідером», зі словами Трампа про «диктатора». Коли Келлог зайшов до Овального кабінету, Трамп накинувся на нього: «Так ви називаєте Зеленського борцем за виживання і мужнім?». Келлог не відступив:

«Сер, так. На українській землі йде боротьба за виживання його країни. Коли востаннє американський президент стикався з подібним? Це був Авраам Лінкольн».

Ця відповідь розлютила Трампа. Пізніше він скаржився радникам, що Келлог — «ідіот». Тим часом у Мюнхені європейські партнери вже розуміли хиткість позицій Келлога. Віцепрем’єр Польщі Радослав Сікорський прямо питав його: «Чи зберігся у нас альянс?», а звіти до Вашингтона свідчили, що спецпредставника вважають «аутсайдером», який намагається стримувати ізоляціоністів в оточенні Трампа.

Світоглядний розкол: дитя «холодної війни» проти бізнесмена

Глибинна причина конфлікту криється у прірві між світоглядами. 80-річний Кіт Келлог — генерал у відставці та ветеран В’єтнаму, чиї погляди сформувалися в епоху «холодної війни». Для нього Росія залишається історичним ворогом, а Америка — глобальним лідером, який зобов’язаний стримувати Москву. Натомість Трамп розглядає міжнародні відносини як бізнес-угоди, де ідеологія вторинна, а альянси можна переглядати.

Ця різниця була настільки очевидною, що її відчували навіть у Москві. Під час кулуарних переговорів російські представники відверто демонстрували неприязнь до спецпредставника США. Як зазначає видання, в оточенні Трампа навіть лунали попередження, що росіяни настільки ненавидять Келлога за його жорсткий план, що, можливо, «хотіли б його вбити». Це робило його фігуру токсичною для тих «теплих» стосунків з Кремлем, яких прагнув Трамп.

Повний контроль — у Пентагону

Наслідком цього конфлікту стала фактична зміна куратора українського напрямку. Хоча Келлог формально залишається на посаді, реальні важелі впливу перейшли до міністра оборони США.

«Трамп фактично передав повний контроль над політикою щодо війни в Україні міністру оборони Піту Гегсету», — стверджують журналісти NYT.

Це рішення свідчить про те, що Білий дім може змістити фокус з суто дипломатичних маневрів, які пропонував Келлог, на більш прагматичний військовий підхід, який уособлює очільник Пентагону. Піт Гегсет, відомий своєю лояльністю до Трампа, тепер відіграватиме ключову роль у формуванні стратегії США щодо завершення війни.

Нагадаємо, спецпосланець президента США Дональда Трампа з питань України Кіт Келлог планує піти у відставку. Він повідомив своїм колегам про намір залишити адміністрацію у січні 2026 року.