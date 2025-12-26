У Німеччині боротимуться із самотністю: що вигадали

Самотність / © Sunday Mirror

Муніципалітети Німеччини вимагали створити федеральний «Фонд проти самотності» обсягом щонайменше 500 млн євро. З таким закликом виступив Союз міст та громад Німеччини. За словами його голови Андре Бергхеґґера, проблема стала масовою, а без грошей її не вирішити.

Про це повідомляє BILD_Russian у Telegram.

«Боротьба з самотністю не повинна провалитися через брак коштів. Волонтерська робота може багато дати, але вона не може заповнити всі прогалини», — заявив Бергхеггер в інтерв’ю Funke Mediengruppe.

У союзі пропонують профінансувати фонд за рахунок коштів ЄС, незасвоєних бюджетних залишків та перерозподілу видатків. Гроші планують направити на прості формати спілкування: бібліотеки та інші місцеві простори, відкриті для будь-якого віку.

Про необхідність розвивати місця живого спілкування говорить і віце-президент бундестагу Бодо Рамелов.

«Цифровий світ обманює: яскраві картинки не заповнюють внутрішню порожнечу та самотність», — зазначив він.

