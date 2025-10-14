Найрідкісніша “чотириока” тварина на межі зникнення: у світі лишилось кілька сотень особин

Антилопу гіролу прозвали «чотириокою» через виразні залози під очима

Реклама

На невеликій ділянці землі поблизу кордону Кенії та Сомалі мешкає найрідкісніша у світі антилопа — гірола (Beatragus hunteri). Ця цікава тварина, яку місцеві громади колись вважали «добрим знаком» для скотарства, зараз перебуває на межі повного вимирання: її популяція скоротилася з 15 000 особин у 1970-х роках до менш ніж 500 сьогодні.

Про цю дивну тварину та причини її зникнення пише IFL Science.

Ефект «чотирьох очей»

Гіролу часто називають «чотириокою антилопою», оскільки здалеку вона виглядає так, ніби має чотири ока. Однак, при ближчому розгляді стає зрозуміло, що темні плями під справжніми очима — це не органи зору.

Реклама

Це преорбітальні залози. Вони наявні у багатьох представників родини бичачих (як-от в овець та кіз), а також у справжніх оленів, і використовуються тваринами для маркування території. Ці залози виділяють секрет, за допомогою якого тварина позначає свою присутність. На жаль, ці «добрі знаки» зникли майже повністю.

Чому популяція зменшується

За даними Програми зі збереження гіроли (Hirola Conservation Program, HCP), різке скорочення популяції почалося у 1980-х роках через епідемію чуми великої рогатої худоби. Це дуже заразне вірусне захворювання вражало як домашню худобу, так і диких парнокопитних.

Чума призводила до лихоманки, уражень ротової порожнини, діареї та смерті всього за 10–15 днів. Хвороба вважається найсмертоноснішою в історії скотарства, і вона також завдала нищівного удару по цим дивним антилопам.

«Чума спустошила поголів’я гіроли, знищивши від 85 до 90 відсотків популяції,» — повідомляє видання.

Реклама

Попри те, що чума згодом була повністю ліквідована у світі (це стало лише другою в історії ліквідацією вірусного захворювання після віспи), популяція гіроли так і не змогла відновитися.

Наступна загроза: деградація середовища

Головною причиною, яка перешкоджає відновленню гіроли, стало зникнення її трав’янистих саванних пасовищ. Протягом останніх 30 років ці відкриті території все більше заростали деревами. Як наслідок, антилопи були змушені обмежитися менш ніж 5% свого рідного ареалу, що значно ускладнило доступ до простору та їжі.

Щоб боротися з цим, природоохоронці працюють з місцевими громадами та урядами над відновленням та захистом понад 404 686 гектарів нового середовища проживання. Хоча до відновлення колишньої чисельності гіроли ще далеко, ці зусилля дають надію на збереження найрідкіснішої антилопи світу, яка до речі мешкає лише в дикій природі і не має жодної популяції в неволі.

Нагадаємо, в світі існувала єдина тварина, яка «народжувала» через рот та виношувала яйця в шлунку. Ці унікальні жаби вимерли через грибкову інфекцію.