Пара опинилася на межі розлучення через туалетний папір: що стало причиною

Розлучення через туалетний папір

У Мережі розгорілася дискусія щодо ситуації, в якій жінка захотіла розлучитися зі своїм чоловіком через його «дратівливу» звичку ходити до туалету. Вона поділилася, що її настільки дратує одна звичка чоловіка, що вона хоче подати на розлучення.

Історією поділилися Daily Mail.

Розлучення через туалетну звичку: «вірусна» історія з соцмереж

Жінка поскаржилася, що її чоловік, коли ходить до туалету, ніколи не змінює рулони туалетного паперу, які закінчуються. Натомість він залишає рівно стільки паперу, щоб уникнути зміни рулона.

Люди почали активно обговорювати ситуацію, і думки розділилися: одні вважають, що через таку причину не варто розлучатися, а інші — що з таких дрібниць починаються проблеми у родині.

На Reddit жінка опублікувала свою історію і підкреслила, що майже ніколи чоловік не долучається до зміни рулонів і роками залишає цей обов’язок на неї.

«Такій поведінці немає абсолютно жодного виправдання», — написала розлючена жінка.

Вона додала, що не раз порушувала це питання, однак реакції на нього немає.

«Я говорила з ним про це щоразу, коли таке траплялося. Я не виходила заміж за хлопчика. Він змінював якось туалетні рулони до того, як ми одружилися. Ніхто не одружується з тим, хто робить це за власним бажанням», — доповнила жінка.

Пост швидко зачепив людей за живе і зібрав шквал обговорень. Вони дійшли думки, що ця проблема дуже поширена і про неї мало говорять. У коментарях користувачі писали таке:

«Будь-яка людина, яка так робить, варта розлучення, чесно кажучи».

«Негайне розлучення».

«Ви робите це, щоб йому не довелося. Тож припиніть це робити».

«Приносьте свій особистий рулон паперу до туалету та беріть його з собою, коли підете. Рано чи пізно він так чи інакше навчиться».

Люди пояснили, що для них це зовсім не дрібниці, а маркер того, що інші не хочуть брати на себе навіть такої малої відповідальності. Коментатори звинуватили чоловіка в ліні та «побутовому інвалідизмі».

Хтось заохочував жінку зайняти жорсткішу позицію — їй запропонували повністю забрати туалетний папір зі вбиральні.

Деякі користувачі взагалі написали, що в парі є дисбаланс у стосунках, адже тільки один із партнерів має додаткове розумове навантаження, що стосується хатніх справ.

Згодом дискусія перейшла до справедливого поділу домашніх обов’язків. Експерти зі стосунків зазначають, що часто напругу викликає не саме завдання, а відчуття, що тебе сприймають як належне. Дрібні, повторювані дії, навіть такі, як одноосібне замінювання рулонів туалетного паперу, можуть почати сприйматися як символ браку зусиль, усвідомлення чи поваги.

Цей «вірусний» пост з’явився на тлі хвилі схожих сімейних зізнань в інтернеті. Люди ділилися, які звички партнерів їх дратують. Серед поширених варіантів — порожня та брудна тарілка в холодильнику, небажання викидати сміття, відчинені дверцята шафи тощо.

Усі з цих ситуацій — не про побутові дрібниці, а зростання напруги у родинах.

Чоловік розлучився з дружиною, бо вона просила його сидіти з дитиною

Також ми ділилися історією, в якій чоловік грав у відеоігри щонайменше по п’ять годин на день і скаржився, що дружина змушує його проводити час із 10-місячною дитиною.

Жінка розповіла на форумі, що чоловік працює віддалено в іншій кімнаті, але фактично ігнорує батьківські обов’язки, залишаючи весь побут і догляд за малюком на неї.

Попри те, що вона сама почала працювати дистанційно, чоловік вважав підрахунок витраченого на дитину часу несправедливим, аргументуючи це тим, що він «працює», поки вона «грається».

