Підліток, який зник на шість років, приголомшив заявою про своє «викрадення»

Британець Алекс Бетті, який у дитинстві зник безвісти після поїздки до Іспанії з матір’ю та дідусем, уперше публічно розповів про життя роки постійних переїздів. Тепер 20-річний хлопець каже, що ніколи не вважав себе викраденим.

Про це повідомило видання Daily Mail із посиланням на новий документальний серіал BBC Three «Викрадений моєю мамою», прем’єра якого відбудеться наступної середи.

Алекс Бетті зник після того, як його мати Мелані Бетті, яка не була його законною опікункою, забрала його у заздалегідь узгоджену поїздку до Іспанії. Після цього родина перестала виходити на зв’язок та почала вести кочовий спосіб життя на півдні Франції.

За словами самого Алекса, вони постійно переїжджали, жили у фургонах та будинках у гірських районах, далеко від населених пунктів. Він також розповів, що від 11 років не відвідував школу.

У трейлері до документального серіалу 20-річний Алекс каже: «Раніше казали, що це класифікується як викрадення, але це не викрадення, бо вона моя мама. Для мене це не історія, для мене це моє життя».

Після зникнення хлопчика британські правоохоронці розпочали міжнародне розслідування, однак роками не могли встановити його місцеперебування. У грудні 2023 року Алекс несподівано з’явився у французьких Піренеях.

Хлопця знайшов французький водій доставки Фаб’єн Аччідіні. За словами чоловіка, Алекс ішов у темряві дорогою неподалік Тулузи зі скейтбордом. Сам Бетті пізніше розповів, що перед втечею залишив матері та дідусеві записку, в якій написав, що любить їх, але більше не може так жити.

Він пояснив, що довго не наважувався піти через страх, що його матір та дідусь можуть потрапити до в’язниці.

Після повернення до Великої Британії він возз’єднався зі своєю бабусею та законною опікункою Сьюзен Каруаною в Олдемі, що у Великому Манчестері.

У документальному серіалі також показані спогади слідчих, які роками намагалися знайти хлопця. Бабуся Алекса розповідає про період, коли не знала, чи її онук взагалі живий.

Після повернення поліція Великого Манчестера відкрила кримінальне провадження. Однак у січні 2025 року розслідування припинили, оскільки правоохоронці дійшли висновку, що перспектив для кримінального переслідування немає. Сам Алекс також заявляв, що не хоче, аби його матір чи дідусь «потрапили в халепу».

В одному з інтерв’ю після повернення хлопець описав свою матір як людину, налаштовану проти уряду та дуже захоплену духовними практиками. За його словами, саме через це вона хотіла ізолювати його від звичного життя.

Нині місцеперебування Мелані Бетті офіційно невідоме. Раніше французька влада припускала, що вона могла вирушити до Фінляндії.

