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Сайт Кремля та низка інших держсайтів РФ не працюють

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Сайт Кремля та низка інших держсайтів РФ не працюють

Associated Press

Не працює сайт президента Росії (Кремль), уряду, Держдуми

Низка російських сайтів ­– не працюють. Серед них:

  • Роскомнагляд
  • Сайт Президента РФ (Кремль)
  • Сайт уряду
  • Сайт Держдуми 
  • Сайт Ради Федерації
  • Держпослуги та інші.

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