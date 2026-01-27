Жінка купила сумку у секондгенді і не повірила очам: що вона знайшла всередині (фото)

Сумка / © mirror.co.uk

Жінка була шокована, коли, придбавши вживану сумку, виявила, що це справжня «капсула часу». Вона розповіла, що помітила червону шкіряну сумочку під час прогулянки місцевим благодійним магазином і миттєво зрозуміла: ця річ їй необхідна.

Про це пише Mirror.

За словами жінки, в магазині вона навіть не зазирала всередину аксесуара. Найцікавіше почалося вже вдома.

«Я думала, що купую просто сумочку, а всередині виявилася капсула часу. Я відкривала все це, як різдвяний подарунок», — зізналася жінка.

Косметика в сумці / © mirror.co.uk

Вона описала запах знахідки як аромат «багатої літньої пані з легким відтінком плісняви». У численних відділеннях та кишенях сумки зберігся повний набір косметики минулої епохи: пудра, рум’яна, набір для брів, губні помади та навіть лак для нігтів.

Як оцінили знахідку в Мережі

Нова власниця спробувала ідентифікувати вік предметів через інтернет, але змогла знайти інформацію лише про кілька одиниць. Це спонукало її опублікувати фото в соцмережах. Користувачі були вражені станом речей.

Один із коментаторів зазначив, що жінці дісталася дійсно унікальна колекція: «Я швидко пошукав зображення і не знайшов нічого схожого. У вас, мабуть, справді рідкісна колекція вінтажної косметики. А ця сумочка — просто вау!».

Інші користувачі припустили, що такі речі використовувалися жінками «мовчазного покоління» або ранніми «бумерами» не просто як гаманці, а як дорожні косметички.

У коментарях жінці порадили не викидати вміст, а звернутися до фахівців. Зокрема, один із користувачів згадав про музей сумок ESSE у Літл-Року (штат Арканзас), який міг би зацікавитися таким експонатом.

«Постачальники реквізиту для кіно б вам позаздрили! Навіть якщо продукт не можна використати, вони часто хочуть зробити точні копії для знімань історичних фільмів», — написали у коментарях.

Сама ж власниця зазначила, що ця червона сумка з латунними пряжками та замшевою підкладкою тепер стала однією з її найцінніших речей, нагадуючи про елегантних жінок минулого.

