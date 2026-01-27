- Дата публікації
-
- Категорія
- Цікaвинки
- Кількість переглядів
- 1259
- Час на прочитання
- 2 хв
Жінка купила сумку у секондгенді і не повірила очам: що вона знайшла всередині (фото)
Звичайна покупка в секонд-хенді перетворилася на історичне відкриття.
Жінка була шокована, коли, придбавши вживану сумку, виявила, що це справжня «капсула часу». Вона розповіла, що помітила червону шкіряну сумочку під час прогулянки місцевим благодійним магазином і миттєво зрозуміла: ця річ їй необхідна.
Про це пише Mirror.
За словами жінки, в магазині вона навіть не зазирала всередину аксесуара. Найцікавіше почалося вже вдома.
«Я думала, що купую просто сумочку, а всередині виявилася капсула часу. Я відкривала все це, як різдвяний подарунок», — зізналася жінка.
Вона описала запах знахідки як аромат «багатої літньої пані з легким відтінком плісняви». У численних відділеннях та кишенях сумки зберігся повний набір косметики минулої епохи: пудра, рум’яна, набір для брів, губні помади та навіть лак для нігтів.
Як оцінили знахідку в Мережі
Нова власниця спробувала ідентифікувати вік предметів через інтернет, але змогла знайти інформацію лише про кілька одиниць. Це спонукало її опублікувати фото в соцмережах. Користувачі були вражені станом речей.
Один із коментаторів зазначив, що жінці дісталася дійсно унікальна колекція: «Я швидко пошукав зображення і не знайшов нічого схожого. У вас, мабуть, справді рідкісна колекція вінтажної косметики. А ця сумочка — просто вау!».
Інші користувачі припустили, що такі речі використовувалися жінками «мовчазного покоління» або ранніми «бумерами» не просто як гаманці, а як дорожні косметички.
У коментарях жінці порадили не викидати вміст, а звернутися до фахівців. Зокрема, один із користувачів згадав про музей сумок ESSE у Літл-Року (штат Арканзас), який міг би зацікавитися таким експонатом.
«Постачальники реквізиту для кіно б вам позаздрили! Навіть якщо продукт не можна використати, вони часто хочуть зробити точні копії для знімань історичних фільмів», — написали у коментарях.
Сама ж власниця зазначила, що ця червона сумка з латунними пряжками та замшевою підкладкою тепер стала однією з її найцінніших речей, нагадуючи про елегантних жінок минулого.
Нагадаємо, британка Емі Дейнс, відома своєю любов’ю до секондгенду, натрапила на справжній скарб. Під час шопінгу в благодійному магазині вона помітила в кошику дві м’які іграшки від бренду Jellycat — компанії, чиї вироби цінують колекціонери за унікальний дизайн і чудову якість.