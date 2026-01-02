Атака на будинок у Харкові: Зеленський повідомив, чим вдарив ворог і які наслідки (фото)

Зруйнована п’ятиповерхівка в Харкові після ракетної атаки 2 січня / © ДСНС

Для атаки по житловій забудові в Харкові 2 січня російські війська застосували дві ракети. Триває рятувальна операція і наразі відомо про 13 постраждалих.

Про це повідомили президент України Володимир Зеленський та очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

«Жахливий російський удар по Харкову. Попередньо дві ракети. Просто по житловій забудові. Один з будинків значно пошкоджений. Зараз триває рятувальна операція, залучаються всі необхідні служби», — йдеться в заяві президента.

За даними Синєгубова, ворог ударив по п’ятиповерхівці та повністю зруйнував її, спалахнула пожежа. Також пошкоджено скління вікон і фасади в розташованих поруч будинках.

Очільник ОВА поінформував, що кількість постраждалих зросла до 13. До лікарні доправлено шестеро людей, серед них одна жінка — в тяжкому стані.

На місці влучання працюють екстрені служби. Триває рятувальна операція.

«На жаль, саме так росіяни ставляться до життя і до людей — продовжують убивства, і це незважаючи на всі зусилля світу, й передусім Сполучених Штатів, у дипломатичному процесі», — додав Зеленський.

Він акцентував, що лише Росія не хоче закінчення війни і щодня робить усе, щоб вона тривала. Саме тому президент наголосив на важливості продовження підтримки України, щоденному посиленні протиповітряної оборони, позицій держави та захисті життя людей.

Нагадаємо, раніше 2 січня стало відомо, що росіяни завдали удару по житловій багатоповерхівці в Київському районі Харкова. Місцева влада повідомила про значні руйнування та щонайменше 12 постраждалих.