Для чого РФ використала "енергетичне перемир'я": експерт пояснив

Період «паузи» в ударах по енергетиці України росіяни використали для розвідки. Нещодавнім ударом РФ мала на меті надовго вразити українські критичні об’єкти.

Про це в етері «КИЇВ24» зазначив Андрій Риженко, капітан 1-го рангу запасу ВМС України.

Він наголосив, що для розвідки РФ використовує не лише дрони.

«Я думаю, вони використовували інші засоби для того, щоб просто ситуацію обновити. І для того, щоб, дійсно у цьому ударі сконцентрувати більше сили засобів. До речі, другою характерною рисою є те, що було багато ракет надзвукових і гіперзвукових, які вони вважали, що ми не зіб’ємо», — висловився Риженко.

Мета РФ полягала в тому, щоб надовго вразити енергетичні об’єкти. Тому що раніше їх вражали, але все вдавалося відновлювати.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп публічно закликав Росію не завдавати ударів по енергетичній інфраструктурі України на тлі рекордних морозів. Втім, попри ці заяви, РФ продовжила обстріли, після чого українська сторона передала відповідні докази Вашингтону.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що очікує реакції США та особисто Дональда Трампа на порушення Росією так званого «енергетичного перемир’я», запропонованого американською стороною. За його словами, Москва мала утриматися від атак на українську енергетику під час морозів і дипломатичних контактів, однак натомість відповіла новими масованими ударами.

Водночас Дональд Трамп заявив, що Володимир Путін нібито дотримався домовленостей щодо енергетичного перемир’я, яке, за його словами, тривало один тиждень — «з неділі до неділі». Після цього Росія знову завдала ударів по Україні, зокрема по енергосистемі та цивільних містах.