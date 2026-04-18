- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 442
- Час на прочитання
- 1 хв
Як в Україні карають за незаконне носіння військової форми
В Україні продовжує діяти суворий контроль за використанням військового однострою цивільними особами.
Якщо українці одягають військову форму, але не працюють в армії чи іншій відповідній структурі, то вони можуть отримати серйозний штраф. Використання такого одягу та інших символів з високим значенням для держави — заборонено.
Про це повідомили у Міноборони.
«Цивільні не можуть носити справжню військову форму. Але можуть носити схожий одяг без знаків і символів. „Мілітарі“ — це стиль, якій лише нагадує військовий. Можна робити схоже, але не можна копіювати», — зазначили у відомстві.
Військову форму мають право носити тільки:
військові
резервісти
військовозобов’язані на зборах
курсанти
той, хто звільнений зі служби з правом носіння військової форми одягу
Заборонено використовувати статутні камуфляжі з шевронами та знаками розрізнення ЗСУ чи інших військових.
Яке покарання
попередження або штраф 2550–3400 грн із конфіскацією одягу
повторно — штраф 3400–6800 грн або 30–40 годин громадських робіт, також із конфіскацією форми
Раніше повідомлялося, що військовозобов'язаних чоловіків можуть оштрафувати з низки причин.