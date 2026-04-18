Як в Україні карають за незаконне носіння військової форми

ЗСУ / © Associated Press

Реклама

Якщо українці одягають військову форму, але не працюють в армії чи іншій відповідній структурі, то вони можуть отримати серйозний штраф. Використання такого одягу та інших символів з високим значенням для держави — заборонено.

Про це повідомили у Міноборони.

«Цивільні не можуть носити справжню військову форму. Але можуть носити схожий одяг без знаків і символів. „Мілітарі“ — це стиль, якій лише нагадує військовий. Можна робити схоже, але не можна копіювати», — зазначили у відомстві.

Реклама

Військову форму мають право носити тільки:

військові

резервісти

військовозобов’язані на зборах

курсанти

той, хто звільнений зі служби з правом носіння військової форми одягу

Заборонено використовувати статутні камуфляжі з шевронами та знаками розрізнення ЗСУ чи інших військових.

Яке покарання

попередження або штраф 2550–3400 грн із конфіскацією одягу

повторно — штраф 3400–6800 грн або 30–40 годин громадських робіт, також із конфіскацією форми

