Кремль готує нову хвилю атак і змінив список цілей: ЗМІ назвали об’єкти, які стали пріоритетом

Атаки РФ по Україні. / © ТСН.ua

Реклама

Агресорка Російська Федерація змінила пріоритети масованих обстрілів України. Ворог змістив основний фокус із енергетичної інфраструктури на об’єкти оборонно-промислового комплексу.

Про це про це повідомили джерела «РБК.України» у владних колах.

За словами одного із співрозмовників, наразі у Москві зрозуміли, що кілька місяців поспіль концентрувались на ударах по об’єктах енергетики і не атакували оборонні виробництва. Водночас зараз ворог розширює переліку пріоритетних цілей.

Реклама

Джерело видання повідомило, що РФ визначила ключовими цілями для ударів — об’єкти оборонно-промислового комплексу. Окрім того, окупанти планують і надалі отакувати енергетичну та паливно-енергетичну інфраструктуру.

«Ворога цікавлять наші стратегічні підприємства. Серед пріоритетних цілей російських обстрілів — наші оборонні виробництва, об’єкти енергетики, газовидобувної та нафтовидобувної галузі, АЗС на прифронтових територіях, удари по яких ми фіксуємо останнім часом», — розповіло джерело.

Окрім того, кілька співрозмовників повідомили, цілком ймовірно, що до осені росіяни не будуть влаштовувати концентровану кампанію ударів на енергетику, як протягом осені та зими. Водночас РФ проводить розвідку цих об’єктів і відстежувати, як їх відновлюють та ремонтують.

Своєю чергою, одне з джерел розповіло: вбачає загрозу того, що влітку ворог може почати атаки на системи водопостачання.

Реклама

Нагадаємо, у квітні у ЗМІ з’явилася інформація, що Кремль готує удари по водопостачанню у низці регіонів країни. Мільйони людей отримуватимуть воду за розкладом. За словами джерела, основній зоні ризику — десять областей: Луганська, Донецька, Чернігівська, Сумська, Харківська, Запорізька, Дніпропетровська, Одеська, Миколаївська та Херсонська, а також столиця — Київ.

Новини партнерів