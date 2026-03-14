Кремль розпочав нову операцію проти України: як хочуть використати в цьому Європу

Кремль розпочав масштабну кампанію з дискредитації України в Європі. Підконтрольні Кремлю ресурси поширюють необґрунтовані звинувачення щодо «енергетичного тероризму» України та нібито спроб блокування постачання енергоносіїв до Європи.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

Нова операція Кремля

Серед основних наративів російської пропаганди твердження про:

«енергетичний шантаж України», який є «загрозою» для європейців;

«вимагання грошей, зброї та військових» Україною;

«відсутністсь дефектів у нафтопроводу „Друдба“ та „шантаж“ з боку України;

«спроби України перекрити постачання газу „Турецьким“ і „Блакитним“ потоками.

«Всі ці наративи не відповідають дійсності, є маніпулятивними та поширюються в інтересах рф. Мета кремля — посіяти недовіру між Україною та європейськими партнерами, представити Київ як ненадійного союзника та послабити рівень міжнародної підтримки України», — йдеться у матеріалі.

Насправді саме Росія системно використовує енергетику як інструмент тиску, наголошують у ЦПД, та є винною в обстрілах енергетичної інфраструктури, що негативно впливає на країни Європи. Мета Кремля — посіяти недовіру між Україною та її європейськими партнерами та послабити міжнародну підтримку Києва.

Раніше йшлося про те, що росіяни поширюють повідомлення про нібито «наступ на Суми», але в РНБО називають це інформаційною маніпуляцією. За даними ЦПД, угруповання російських військ «Север» не виконало своїх завдань і тепер намагається видавати обмежені дії на кордоні за масштабний наступ. Російські війська здійснюють точкові заходження до покинутих прикордонних населених пунктів, але цей план уже вважають проваленим. Частину спроб просування окупантів зупиняють ЗСУ, і ворог зазнає значних втрат.