Курс валют на 26 листопада: скільки коштуватимуть долар, євро та злотий

Національний банк України встановив офіційний курс валют на середу, 26 листопада. Порівняно з минулим днем вартість долара США підвищилася на 3 копійки і становить 42,40 гривні. Змінилися й показники євро (додав 3 копійки) та злотого (додав 2 копійок).

Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.

Курс долара

1 долар США — 42,40 (+3 коп.)

Курс євро

1 євро — 48,94 (+3 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий — 11,58 (+2 коп.)

Раніше йшлося про те, яким буде курс долара до кінця листопада. За словами банкіра Тараса Лєсового, у листопаді та грудні традиційно набирає обертів сезон закупів. Через це зменшується інтерес до валютних операцій.

Ситуація в енергетиці країни, зокрема відключення світла, можуть формувати додатковий тиск на валютний ринок. Зокрема, ці чинники спонукають населення активніше купувати готівкову валюту "про запас", а бізнес — переглядати ціни.

Деталі — у матеріалі ТСН.ua.