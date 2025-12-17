- Дата публікації
ДТЕК оприлюднив оновлені графіки відключень світла в Києві та області на 17 грудня
Дізнайтеся часи знеструмлень для всіх черг та перевірте, коли у вас не буде світла.
Енергокомпанія ДТЕК оприлюднила оновлені графіки стабілізаційних відключень електроенергії для Києва та Київської області на вівторок, 17 грудня. Обмеження застосовуватимуться за чергами упродовж доби.
У компанії зазначають, що у разі змін графіків споживачів оперативно інформуватимуть через офіційний телеграм-канал.
Київ: графіки відключень на 17 грудня
Київська область: графіки відключень на 17 грудня
Раніше в компанії “Укренерго” повідомили, що попри відновлювальні роботи після масованих ракетно-дронових атак Росії, споживання електроенергії в Україні демонструє тенденцію до зростання, а у регіонах із погодинними відключеннями залишається необхідність ощадливого користування електроенергією.