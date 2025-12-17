ДТЕК оприлюднив оновлені графіки відключень світла в Києві та області на 17 грудня

Блекаут у Києві / © Associated Press

Енергокомпанія ДТЕК оприлюднила оновлені графіки стабілізаційних відключень електроенергії для Києва та Київської області на вівторок, 17 грудня. Обмеження застосовуватимуться за чергами упродовж доби.

У компанії зазначають, що у разі змін графіків споживачів оперативно інформуватимуть через офіційний телеграм-канал.

Київ: графіки відключень на 17 грудня

Київ: графіки відключень на 17 грудня / © ДТЕК

Київська область: графіки відключень на 17 грудня

Київська область: графіки відключень на 17 грудня / © ДТЕК

Раніше в компанії “Укренерго” повідомили, що попри відновлювальні роботи після масованих ракетно-дронових атак Росії, споживання електроенергії в Україні демонструє тенденцію до зростання, а у регіонах із погодинними відключеннями залишається необхідність ощадливого користування електроенергією.