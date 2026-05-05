Молодий експрокурор у Швеції із космічною пенсією хотів відсудити ще 5 млн грн: яке рішення суду

Дмитро Казак: Фото: Миколаївська обласна прокуратура

Харківський окружний адміністративний суд відмовив колишньому прокурору Миколаївської області Дмитру Казаку у позові про стягнення недоотриманої заробітної плати та середнього заробітку за час затримки розрахунку на загальну суму 4,8 млн грн.

Про це стало відомо з рішення суду від 27 квітня 2026 року у справі № 520/8745/26.

Підставою для відмови стало пропущення термінів позовної давності. Казак звільнився з органів прокуратури у 2024 році. Проте звернувся до суду лише у квітні 2026 року. Позивач намагався обґрунтувати затримку тим, що лише у березні 2026 року отримав офіційні довідки, які дозволили встановити розмір завданої матеріальної шкоди. Суд ці аргументи відхилив.

«У задоволенні заяви про поновлення процесуального строку — відмовити. Позовну заяву до Харківської обласної прокуратури, Запорізької обласної прокуратури про стягнення матеріальної шкоди у вигляді недоотриманої заробітної плати та середнього заробітку за час затримки розрахунку при звільненні — повернути позивачу», — йдеться у судовому рішенні.

Повідомляється, що 36-річний Дмитро Казак вимагав виплатити йому 3,7 млн грн від Харківської та 1,1 млн грн від Запорізької обласних прокуратур. Претензії стосувалися обмеження розміру окладів рішеннями Кабміну в минулі роки, коли при розрахунках використовувався зафіксований прожитковий мінімум замість актуального.

Наразі Казак проживає у місті Лінчепінг (Швеція). Раніше через цей же суд він домігся перерахунку пенсії, яка тепер становить 156,7 тис. грн на місяць. Своє право на пенсійні виплати він оформив через інвалідність: першу пенсію отримав у 29 років, а з 32 років перейшов на прокурорську пенсію за спецзаконом, що дозволяє вихід на відпочинок за наявності 10 років стажу для осіб з інвалідністю. За даними з відкритих джерел, колишній посадовець продовжує шукати роботу за кордоном.

