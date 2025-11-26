Наступ армії РФ на Харківщині: у ЗСУ оцінили ситуацію

Мапа Харківщини

Російські війська тиснуть під Вовчанськом і Дворічною на Харківщині. Зміна погоди заважає і наступу РФ, і логістики ЗСУ.

Про це розповів начальник відділення комунікацій 48 окремої артилерійської бригади Богдан Петренко в ефірі «Ранок.LIVE».

За його совами, заяви російської сторони про «щоденні просування» не відповідають реальності. Так, за їхніми ж цифрами, окупанти вже мали б стояти десь між Харківською і Полтавською областями.

«Одними з найгарячіших точок залишаються Вовчанськ і район Дворічанська», — зазначи він.

Від весни 2024 року РФ намагається обійти Вовчанськ із західного боку, але роблять це без техніки, бо її знищують українські сили.

Через річки Оскіл та Вовчу ворог намагається перекидати війська, але стабільного успіху не має.

Нагадаємо, окупанти захопили два населені пункти у Харківській області. Йдеться про Одрадне і Бологівку, що розташовані на кордоні з Росією.

Також фіксується просування біля Дворічанського на цій же ділянці.

«Ворог окупував Одрадне та Бологівку, а також просунувся поблизу Дворічанського, Червоного Лиману, у Зеленому Гаю та Високому», — констатували у DeepState.