Ініціатива у війні перейшла на бік України / © Associated Press

Україна масово застосовує дрони проти нафтової інфраструктури Російської Федерації та логістики російського війська — це вказує на перехоплення ініціативи на фронті. Це підтверджує й нездатність Москви захистити військовий парад на Красній площі.

Про це пише The Economist.

«Переживши сувору зиму, коли міста та енергетична мережа майже щоночі зазнавали обстрілів масованими російськими безпілотниками та ракетами, Україна тепер змінює ситуацію. Вона нав’язує Росії дедалі більші витрати майже за всіма показниками», — пишуть журналісти.

У виданні вказали на провал російського весняного наступу: у квітні росіяни вперше від серпня 2024 року втратили більше території, ніж змогли захопити.

«Загалом, це схоже на переламний момент у війні. Якщо росіянам нічого не вдасться показати, я не здивуюся, якщо в деяких місцях все почне руйнуватися», — сказав Лоуренс Фрідман, почесний професор військових досліджень у Королівському коледжі Лондона.

Аналітики американського Інституту вивчення війни вважають, що навесні 2026 року російські війська демонструють гірші результати на фронті, ніж роком раніше. За даними організації, у квітні Україна змогла повернути більше територій, ніж втратила.

Водночас, як стверджує українська сторона, втрати російської армії за квітень перевищили 35 тисяч осіб убитими й пораненими.

Окрім того, Україна дедалі частіше завдає ударів по об’єктах у глибині російської території, включно з нафтовою інфраструктурою й військовими складами.

Експерти вважають, що саме це могло вплинути на рішення Кремля скоротити демонстрацію військової техніки на Красній площі. Попри заяву Путіна про те, що війна «добігає кінця», бойові дії й удари по українських містах тривають.

Однією з головних причин зниження темпу просування РФ на полі бою в Україні стали дрони, які змінили характер всієї війни. Масові прориви бронетехніки практично зникли, а тактика росіян з використання малих груп не дає відчутних результатів.

Нагадаємо, у Москві відбувся скорочений військовий парад до 9 травня, який тривав близько 45 хвилин. Захід минув за участі Володимира Путіна та низки іноземних лідерів — Лукашенка, Токаєва та Мірзійоєва, а військову техніку цього року демонстрували на екранах. Вперше в параді взяли участь військові КНДР.

