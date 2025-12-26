"Не бачу інших можливих варіантів": Жорін назвав єдиний сценарій перемир’я

Максим Жорін / © ТСН.ua

Реклама

Зупинка бойових дій в Україні можлива лише по фактичній лінії розмежування на момент перемир’я. Проте будь-яка офіційна відмова від українських земель неприпустима і прирівнюється до державної зради.

Таку думку висловив заступник командира Третього армійського корпусу, підполковник ЗСУ Максим Жорін.

«Я не бачу інших можливих варіантів зупинки бойових дій, окрім як по тій смузі, де стоятимуть війська на момент перемирʼя. Офіційне передавання хоч якоїсь частини наших територій вважаю державною зрадою», — зазначив військовий.

Реклама

Максим Жорін зауважив, що потенційна зупинка вогню не означатиме остаточного закінчення конфлікту. На його переконання, перемир’я матиме тимчасовий характер. Тому Україна повинна використати цей час для підготовки до неминучої подальшої ескалації.

«У нас є Конституція, і ми не маємо права віддавати свої землі іншим державам, навіть якщо їхні війська тимчасово там перебувають. Ну і не варто забувати, що перемирʼя, вочевидь, буде тимчасовим і нам однаково доведеться готуватись до подальших подій», — додав він.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський висловив сумнів щодо реальної готовності Кремля до закінчення війни на умовах, які пропонують Сполучені Штати Америки.

Раніше консультант зі стратегічних комунікацій Юрій Богданов зазначав, що Україні варто зосередитися не на п’ятій статті НАТО, а на формуванні альтернативного контуру безпеки, адже диктатор Путін фактично вже не може існувати без війни.