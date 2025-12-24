Жорін жорстко відповів на розмови про мир: де насправді вирішується доля України

Максим Жорін

Реклама

Будь-які спроби чи навіть розмови про офіційне передавання частини українських територій Росії неприпустимі.

Про це заявив заступник командира Третього армійського корпусу, підполковник ЗСУ Максим Жорін в інтерв’ю «Київ24».

За словами Жоріна, саме військові найбільше зацікавлені в закінченні війни, однак нинішні розмови про переговори не мають реального підґрунтя.

Реклама

Він наголосив, що Росія не відмовиться від вимог, які висунула ще на початку повномасштабного вторгнення.

«За всієї поваги, але на сьогоднішній день західні партнери не можуть достатнім чином тиснути на РФ, щоб вона дала задню або пішла на компроміси. Україна єдина, хто на сьогодні це може зробити. А місце, де це може відбутися — це поле бою», — наголосив військовий.

За яких умов можливе перемир′я

Підполковник ЗСУ також підкреслив, що зупинення бойових дій може відбутися лише по тій смузі, на якій фактично стоятимуть війська. Водночас він застеріг, що таке перемир’я не буде остаточним.

За його словами, пауза в бойових діях матиме тимчасовий характер, а обидві сторони готуватимуться до подальших дій.

Реклама

Жорін окремо наголосив, що будь-яке офіційне передавання українських територій суперечить Конституції та є неприйнятним для військових.

«Чи можемо ми в Конституції передати території? Ні. Ті військові, з якими я спілкуюся, вважають, що цього не може бути. Це називається державною зрадою. Очевидно, що зупинятися треба. Зупинятися доведеться по тій смузі, на якій ми будемо стояти, але будь-які спроби, розмови стосовно офіційного передавання хоч якоїсь частини наших територій — про це взагалі не може йтися», — заявив він.

Нагадаємо, питання територій — камінь спотикання у мирному процесі. Зокрема, президент США Дональд Трамп заявив, що «українці вже втратили територію». Водночас він запевнив, що США працюють разом з Європою над гарантіями безпеки для України.