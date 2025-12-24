ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Наука та IT
Кількість переглядів
153
Час на прочитання
2 хв

Планети зникають без сліду: нове дослідження вказує на можливу загибель Землі

В процесі пошуку планет біля старих зірок вчені натрапили на дивну закономірність: їх майже немає. Астрономи пояснили, чому світи зникають, коли зірка вмирає.

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Сонце

Сонце / © pixabay.com

Астрономи зафіксували ознаки того, що зірки, подібні до Сонця, в процесі старіння можуть знищувати свої найближчі планети. Аналіз спостережень космічної обсерваторії TESS дає уявлення про можливу долю Землі в далекому майбутньому.

Про це повідомило видання Space.

Дослідження провели астрономи Едвард Брайант з University of Warwick та Вінсент Ван Ейлен з University College London. Вони порівняли планетні системи зірок головної послідовності — таких як Сонце, що спалюють водень — із системами світил, що старіють, які вже завершили цю стадію еволюції.

Результати показали, що з віком зірок кількість планет на близьких орбітах суттєво зменшується. За словами дослідників, це не пов’язано з умовами формування систем: маса та хімічний склад зірок, які старіють, не відрізняються настільки, щоб пояснити відсутність планет. Найімовірніше, планети зникають у процесі еволюції зорі.

На пізніх етапах життя світило розширюється, а його приливні сили різко зростають. Це може спричиняти звуження орбіт планет, втрату атмосфери, повне руйнування або навіть поглинання планети зіркою.

У межах дослідження науковці проаналізували 456 941 зірку після головної послідовності в даних TESS і виявили лише 130 планет та кандидатів у планети з короткими орбітами. Частка таких систем значно менша, ніж у молодших зірок, що узгоджується з теоретичними моделями приливного руйнування.

Попри те, що Сонце перебуває приблизно на середині свого життєвого циклу й подібні процеси не стануть актуальними раніше ніж через 5 мільярдів років, спостереження за іншими зоряними системами дають змогу зазирнути в далеке майбутнє нашої планетної системи.

Для уточнення результатів дослідники покладаються і на майбутні місії. Зокрема, місія PLATO Європейського космічного агентства, запуск якої запланований на грудень 2026 року, має доповнити дані TESS. Вона дозволить точніше вимірювати маси зірок і планет, а також їхню металічність, що необхідно для перевірки та вдосконалення моделей загибелі планет навколо світил, які старіють.

Нагадаємо, поки астрономи у всьому світі продовжують пошуки позаземного життя, один із провідних науковців розповів, яким насправді може бути перший контакт людства з іншопланетною цивілізацією. За його словами, ця подія матиме зовсім інший вигляд, ніж той, до якого глядачів привчили голлівудські фільми.

Дата публікації
Кількість переглядів
153
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie