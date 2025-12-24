Планети зникають без сліду: нове дослідження вказує на можливу загибель Землі

Сонце / © pixabay.com

Астрономи зафіксували ознаки того, що зірки, подібні до Сонця, в процесі старіння можуть знищувати свої найближчі планети. Аналіз спостережень космічної обсерваторії TESS дає уявлення про можливу долю Землі в далекому майбутньому.

Про це повідомило видання Space.

Дослідження провели астрономи Едвард Брайант з University of Warwick та Вінсент Ван Ейлен з University College London. Вони порівняли планетні системи зірок головної послідовності — таких як Сонце, що спалюють водень — із системами світил, що старіють, які вже завершили цю стадію еволюції.

Результати показали, що з віком зірок кількість планет на близьких орбітах суттєво зменшується. За словами дослідників, це не пов’язано з умовами формування систем: маса та хімічний склад зірок, які старіють, не відрізняються настільки, щоб пояснити відсутність планет. Найімовірніше, планети зникають у процесі еволюції зорі.

На пізніх етапах життя світило розширюється, а його приливні сили різко зростають. Це може спричиняти звуження орбіт планет, втрату атмосфери, повне руйнування або навіть поглинання планети зіркою.

У межах дослідження науковці проаналізували 456 941 зірку після головної послідовності в даних TESS і виявили лише 130 планет та кандидатів у планети з короткими орбітами. Частка таких систем значно менша, ніж у молодших зірок, що узгоджується з теоретичними моделями приливного руйнування.

Попри те, що Сонце перебуває приблизно на середині свого життєвого циклу й подібні процеси не стануть актуальними раніше ніж через 5 мільярдів років, спостереження за іншими зоряними системами дають змогу зазирнути в далеке майбутнє нашої планетної системи.

Для уточнення результатів дослідники покладаються і на майбутні місії. Зокрема, місія PLATO Європейського космічного агентства, запуск якої запланований на грудень 2026 року, має доповнити дані TESS. Вона дозволить точніше вимірювати маси зірок і планет, а також їхню металічність, що необхідно для перевірки та вдосконалення моделей загибелі планет навколо світил, які старіють.

Нагадаємо, поки астрономи у всьому світі продовжують пошуки позаземного життя, один із провідних науковців розповів, яким насправді може бути перший контакт людства з іншопланетною цивілізацією. За його словами, ця подія матиме зовсім інший вигляд, ніж той, до якого глядачів привчили голлівудські фільми.