Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
162
Час на прочитання
2 хв

Військовий попереджає про "невиправні наслідки" через надію на швидке завершення війни

Військовий Федоренко назвав причини, чому РФ досі має ким воювати масовано.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Юрій Федоренко

Юрій Федоренко

Командир 429-го окремого полку безпілотних систем «Ахіллес» Юрій Федоренко закликав українців готуватися до того, що війна може не завершитись в осяжній перспективі.

Про це військовий сказав в ефірі «Еспресо».

За спостереженням Федоренка, поки українці надіються, що війна може скоро закінчитися, тому хочуть «відсидітися», у росіян — протилежна ситуація.

«(Російські — Ред.) мужики, які проживають на периферії, які мають мікрозайми, кредити, швидко біжать до військоматів підписувати контракт. Бо під час підписання контракту вони отримують підйомні 5-7-10 тисяч доларів. Вони розраховують, що якщо завершиться війна, то їм не доведеться повоювати, а грошики вже тут, грошики на руках. І потім війна не завершується, і як наслідок ми просідаємо в своїх спроможностях, а Російська Федерація має ким воювати масовано», — сказав він.

Тому військовий закликає українців готуватися до можливої довготривалої війни.

«Для цього ми маємо… усвідомлювати, що, без зайвих перебільшень, ми виборюємо право жити. І у випадку, якщо ми зможемо тримати сталу динаміку підтримки Збройних сил України і єдність всередині держави, ми справимося з тими викликами довготривалими, які для нас заготовила доля. А у випадку, якщо війна завершиться раніше, то це буде для всіх позитив і ми збережемо суттєвий потенціал української держави щодо відбудови і розбудови нашої оборонної частини в тому числі. Набагато гірше, коли ми будемо надіятися, що війна завершиться швидко, а як наслідок вона буде затяжна. Тоді це може призвести до невиправних наслідків», — підсумував Юрій Федоренко.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що не має дедлайнів щодо завершення війни в Україні, але сподівається на швидке припинення бойових дій.

