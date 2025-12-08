Кінця війни не буде? : Путін підписав указ про призов резервістів на військові збори

Путін підписав указ про призов росіян на військові збори у 2026 році / © ТСН

Російський диктатор Володимир Путін підписав указ про призов росіян, які перебувають у запасі, на військові збори у 2026 році.

Про це передають російські пропагандистські ЗМІ, публікуючи відповідний документ.

«Призивати в 2026 році громадян Російської Федерації, які перебувають у запасі, для проходження військових зборів», — йдеться в указі диктатора.

Росіян будуть призивати на збори у збройних силах РФ, росгвардії, рятувальних військових формуваннях російського міністерства надзвичайних ситуацій, органах державної охорони та ФСБ.

Два із чотирьох пунктів указу Путіна засекречені, і вказавні «для службового користування».

Раніше Путін цинічно заявив, що готовий воювати «до останнього українця».