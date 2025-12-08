- Дата публікації
-
- Категорія
- Війна
- Кількість переглядів
- 991
- Час на прочитання
- 1 хв
Кінця війни не буде? : Путін підписав указ про призов резервістів на військові збори
Путін жене російських резервістів на військові збори у 2026 році.
Російський диктатор Володимир Путін підписав указ про призов росіян, які перебувають у запасі, на військові збори у 2026 році.
Про це передають російські пропагандистські ЗМІ, публікуючи відповідний документ.
«Призивати в 2026 році громадян Російської Федерації, які перебувають у запасі, для проходження військових зборів», — йдеться в указі диктатора.
Росіян будуть призивати на збори у збройних силах РФ, росгвардії, рятувальних військових формуваннях російського міністерства надзвичайних ситуацій, органах державної охорони та ФСБ.
Два із чотирьох пунктів указу Путіна засекречені, і вказавні «для службового користування».
Раніше Путін цинічно заявив, що готовий воювати «до останнього українця».