Оновлені графіки відключення світла станом на 24 грудня
Через масовані обстріли та критичну ситуацію в енергосистемі в Україні вводяться розширені графіки відключень світла
Через масовані обстріли Росії, що спричинили значні пошкодження енергетичної інфраструктури та нові масштабні вимкнення електроенергії в кількох регіонах України, у країні введені графіки погодинних відключень електроенергії.
Про це йдеться у повідомленні ДТЕК.
У результаті атак частина регіонів залишилась без електропостачання, ремонтні бригади працюють над відновленням подачі електроенергії. Енергетики наголошують, що ситуація залишається напруженою, і графіки відключень можуть коригуватися залежно від обставин.
Станом на ранок 24 грудня рівень споживання електроенергії залишався високим, що також впливає на графіки обмежень.
Київ
Київська область
Чернігівська область
13:00 додатково відключається черга 4/2;
Відключення у черзі 4/1 подовжується до 16:30;
16:30 додатково відключається черга 6/1.
Дніпропетровська область
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Україні з настанням зими відключення електроенергії стануть масштабнішими через збільшення споживання електрики на тлі низьких температур.