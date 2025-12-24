Оновлені графіки відключення світла станом на 24 грудня

Світло / © iStock

Через масовані обстріли Росії, що спричинили значні пошкодження енергетичної інфраструктури та нові масштабні вимкнення електроенергії в кількох регіонах України, у країні введені графіки погодинних відключень електроенергії.

Про це йдеться у повідомленні ДТЕК.

У результаті атак частина регіонів залишилась без електропостачання, ремонтні бригади працюють над відновленням подачі електроенергії. Енергетики наголошують, що ситуація залишається напруженою, і графіки відключень можуть коригуватися залежно від обставин.

Станом на ранок 24 грудня рівень споживання електроенергії залишався високим, що також впливає на графіки обмежень.

Київ

Київська область

Чернігівська область

13:00 додатково відключається черга 4/2;

Відключення у черзі 4/1 подовжується до 16:30;

16:30 додатково відключається черга 6/1.

Дніпропетровська область

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Україні з настанням зими відключення електроенергії стануть масштабнішими через збільшення споживання електрики на тлі низьких температур.