ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
8
Час на прочитання
1 хв

Оновлені графіки відключення світла станом на 24 грудня

Через масовані обстріли та критичну ситуацію в енергосистемі в Україні вводяться розширені графіки відключень світла

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Світло

Світло / © iStock

Через масовані обстріли Росії, що спричинили значні пошкодження енергетичної інфраструктури та нові масштабні вимкнення електроенергії в кількох регіонах України, у країні введені графіки погодинних відключень електроенергії.

Про це йдеться у повідомленні ДТЕК.

У результаті атак частина регіонів залишилась без електропостачання, ремонтні бригади працюють над відновленням подачі електроенергії. Енергетики наголошують, що ситуація залишається напруженою, і графіки відключень можуть коригуватися залежно від обставин.

Станом на ранок 24 грудня рівень споживання електроенергії залишався високим, що також впливає на графіки обмежень.

Київ

/ © ДТЕК

© ДТЕК

/ © ДТЕК

© ДТЕК

Київська область

/ © ДТЕК

© ДТЕК

Чернігівська область

13:00 додатково відключається черга 4/2;
Відключення у черзі 4/1 подовжується до 16:30;
16:30 додатково відключається черга 6/1.

Дніпропетровська область

/ © ДТЕК

© ДТЕК

/ © ДТЕК

© ДТЕК

/ © ДТЕК

© ДТЕК

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Україні з настанням зими відключення електроенергії стануть масштабнішими через збільшення споживання електрики на тлі низьких температур.

Дата публікації
Кількість переглядів
8
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie