Під час повітряних тривог GPS може збивати геолокацію: що робити в такому разі

Під час повітряних тривог GPS і час на телефонах або навігаційних пристроях можуть показувати неправильні координати. Наприклад, від Києва можна «помандрувати» на карти до Брянська або навіть Іспанії.

Про це пише Telegraf.

Фахівці пояснюють, що це не злам пристроїв, а результат роботи засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ). ЗСУ застосовують GPS-спуфінг, щоб дезорієнтувати ворожі безпілотники та ракети. Побічним ефектом стають збої в цивільних навігаційних системах.

Як діяти користувачам

Фахівці Генштабу ЗСУ радять під час тривог:

вимикати автоматичне визначення часу та часового поясу і виставляти їх вручну

тимчасово вимикати GPS, якщо геолокація некоректна

використовувати офлайн-карти та задавати точки вручну

водіям заздалегідь вивчати маршрути та орієнтуватися на дорожні знаки

зупинятися за потреби, щоб уточнити напрямок

