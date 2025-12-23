ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
82
Час на прочитання
1 хв

Під час повітряних тривог GPS може збивати геолокацію: що робити в такому разі

Збої в роботі GPS не означають злам пристроїв, а є побічним ефектом радіоелектронної боротьби.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Навігаор

Навігатор / © pixabay.com

Під час повітряних тривог GPS і час на телефонах або навігаційних пристроях можуть показувати неправильні координати. Наприклад, від Києва можна «помандрувати» на карти до Брянська або навіть Іспанії.

Про це пише Telegraf.

Фахівці пояснюють, що це не злам пристроїв, а результат роботи засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ). ЗСУ застосовують GPS-спуфінг, щоб дезорієнтувати ворожі безпілотники та ракети. Побічним ефектом стають збої в цивільних навігаційних системах.

Як діяти користувачам

Фахівці Генштабу ЗСУ радять під час тривог:

  • вимикати автоматичне визначення часу та часового поясу і виставляти їх вручну

  • тимчасово вимикати GPS, якщо геолокація некоректна

  • використовувати офлайн-карти та задавати точки вручну

  • водіям заздалегідь вивчати маршрути та орієнтуватися на дорожні знаки

  • зупинятися за потреби, щоб уточнити напрямок

Нагадаємо, раніше в київському метрополітені розповіли, що брати з собою до «підземки» та як поводитися під час обстрілів. Працівники метро забезпечують безперебійну роботу інфраструктури, допомагаючи людям швидко зорієнтуватися, комфортно розміститися на платформах та надаючи підтримку у складні моменти.

