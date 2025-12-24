Під прицілом будинки, школи і енергетика: РФ масовано атакує один з обласних центрів

Будинок.

Напередодні вдень та цієї ночі російські війська атакували безпілотниками цивільну та критичну інфраструктуру в Чернігові. Минулося без потерпілих, але сталися влучання.

Про це повідомив керівник Чернігівської обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус.

Зокрема, російські «Герані» вдарили по енергетичному об’єкті. Пів обласного центру залишилося без світло.

Крім того, у Чернігові безпілотник влучив у 9-поверхівку. Також у місті пошкоджені багатоквартирні і приватні будинки, автомобілі. Попередньо, ніхто не постраждав.

Уночі російські БпЛА вдарили ще по двох місцях у Чернігові. Зайнялася господарча будівля, дві автівки. Пошкоджені вікна в у п’ятиповерхівці й школі. На іншій локації сталося влучання в дитячий садочок.

Росіяни масовано атакували Чернігів. / © Голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус

Як повідомлялося, кілька днів тому РФ дронами знищила сімейну ферму на Чернігівщині. Її родина розбудовувала 20 років — згоріла техніка та загинула худоба. Самі ж члени родин ледь не загинули, рятуючи тварин.