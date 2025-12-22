- Дата публікації
РФ відчутно збільшила інтенсивність атак: Зеленський про відповідь України
На фронті зросла інтенсивність російських атак і втрат.
Цими тижнями армія РФ відчутно збільшила інтенсивність атак. Відповідно зросла і кількість російських втрат.
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.
Він наголошує: Україна продовжить відповідати на небажання РФ закінчувати війну.
«Будемо й надалі підтримувати саме таку динаміку: якщо росіяни не вкладаються в процес перемовин на сто відсотків серйозно та спрямовують свої ресурси на затягування і розширення війни, ми будемо на це реагувати цілком логічно — нашими діями у відповідь», — йдеться у матеріалі.
Нагадаємо, Зеленський попередив про новий масований удар РФ по Україні. За його словами, 23, 24 і 25 грудня росіяни можуть здійснити масовані удари. Це те, чого від ворога слід очікувати.
«Це в їхньому характері — саме на наше Різдво зробити якийсь масований удар. Тому питання номер один — ППО, захист наших міст, сіл і громад, особливо 23, 24 і 25 грудня», — сказав президент.