РФ відчутно збільшила інтенсивність атак: Зеленський про відповідь України

Зеленський / © Associated Press

Цими тижнями армія РФ відчутно збільшила інтенсивність атак. Відповідно зросла і кількість російських втрат.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Він наголошує: Україна продовжить відповідати на небажання РФ закінчувати війну.

«Будемо й надалі підтримувати саме таку динаміку: якщо росіяни не вкладаються в процес перемовин на сто відсотків серйозно та спрямовують свої ресурси на затягування і розширення війни, ми будемо на це реагувати цілком логічно — нашими діями у відповідь», — йдеться у матеріалі.

Нагадаємо, Зеленський попередив про новий масований удар РФ по Україні. За його словами, 23, 24 і 25 грудня росіяни можуть здійснити масовані удари. Це те, чого від ворога слід очікувати.

«Це в їхньому характері — саме на наше Різдво зробити якийсь масований удар. Тому питання номер один — ППО, захист наших міст, сіл і громад, особливо 23, 24 і 25 грудня», — сказав президент.