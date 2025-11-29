- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 1570
- Час на прочитання
- 1 хв
Росія масовано атакує Україну ракетами та дронами: де лунають вибухи
Ворог застосовує ракети та дрони різних типів.
Росія в ніч проти 29 листопада здійснює масовану ракетно-дронову атаку на Україну.
Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил.
Військові повідомили про групи ворожих ударних безпілотників у напрямку Києва, центральних та західних областей. Також БпЛА зафіксовані на півдні та сході країни.
Наразі вибухи були зафіксовані у Києві, Дніпрі, а також інших локаціях.
Крім того, ворог здійснює обстріли балістичними ракетами з північного сходу, а за інформацією моніторингових каналів, запустив ракети «Калібр» з акваторії Чорного моря.
Протягом ночі можливий виліт та застосування стратегічної авіації, інформують моніторингові телеграм-канали.
Раніше повідомлялося, що у Києві в ніч проти 29 листопада пролунали вибухи під час повітряної тривоги.
Ми раніше інформували, що в ніч проти 29 листопада атакують ворожі безпілотники типу Shahed.