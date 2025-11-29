ТСН у соціальних мережах

Росія масовано атакує Україну ракетами та дронами: де лунають вибухи

Ворог застосовує ракети та дрони різних типів.

РФ атакує Україну

Росія в ніч проти 29 листопада здійснює масовану ракетно-дронову атаку на Україну.

Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил.

Військові повідомили про групи ворожих ударних безпілотників у напрямку Києва, центральних та західних областей. Також БпЛА зафіксовані на півдні та сході країни.

Наразі вибухи були зафіксовані у Києві, Дніпрі, а також інших локаціях.

Крім того, ворог здійснює обстріли балістичними ракетами з північного сходу, а за інформацією моніторингових каналів, запустив ракети «Калібр» з акваторії Чорного моря.

Протягом ночі можливий виліт та застосування стратегічної авіації, інформують моніторингові телеграм-канали.

Раніше повідомлялося, що у Києві в ніч проти 29 листопада пролунали вибухи під час повітряної тривоги.

Ми раніше інформували, що в ніч проти 29 листопада атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

