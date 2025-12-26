- Дата публікації
Астрологічний прогноз на 26 грудня
Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.
Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.
Нинішня місячна доба має такі характеристики:
Астрологічна порада дня: можна буде вирішити проблеми, які до цього вважали нерозв’язними, головне — грамотно розпорядитися наявною енергією.
Символ дня: еолова арфа.
Стихія дня: метал.
Щасливе число дня: 7.
Щасливий колір дня: білий, бузковий.
Щасливі камені дня: сапфір, геліотроп.
За яку частину тіла відповідає: легені.
Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, триватимуть довго і можуть призвести до серйозних ускладнень, тому необхідно одразу ж почати лікування.
Харчування потрібно виключити з раціону куряче м’ясо і яйця, все інше не забороняється, але — в міру.
Стрижка дня: стрижку бажано перенести на інший день.
Магія і містика дня: можна виготовляти амулети і талісмани, що привертають удачу в бізнесі та фінансах.
Сни дня: сновидіння дадуть відповідь на важливе життєве питання — потрібно звернути на нього увагу.
Табу дня: не можна нікому нічого обіцяти — стримати слово однаково не вдасться.
Цитата дня: «Натхнення приходить тільки під час роботи» (Габрієль Гарсія Маркес).
