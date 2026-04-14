Шість бомб по дамбі Печенізького водосховища: чи є загроза для Харкова та що насправді стоїть за атакою Кремля

Російські війська здійснили чергову спробу знищити Печенізьку дамбу у Харківській області, атакувавши шістьма керованими авіабомбами. Попри намагання ворога спровокувати масштабну екологічну катастрофу та перерізати логістичні шляхи, ситуація залишається під повним контролем Сил оборони.

Детальніше про атаку окупантів на дамбу у Харківській області — читайте у матеріалі ТСН.ua.

Атака росіян на Печенізьке водосховище

У вівторок, 14 квітня, росіяни вдарили по Печенізькій дамбі в Чугуївському районі на Харківщині. Як повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, окупанти випустили по об’єкту шість керованих авіабомб (КАБів).

За його словами, це найбільше водосховище області, яке є критично важливим для Харкова та всього регіону.

Наслідки атаки на дамбу Печенізького водосховища

За даними 16-го армійського корпусу Збройних сил України, чотири КАБи впали поруч із гідроспорудами, дві — у воду. Удар під час весняного водопілля військові назвали актом екоциду, адже окупанти розраховували на максимальний рівень води, щоб спричинити масштабне затоплення громад нижче за течією.

«Російська Федерація продовжує дотримуватися ганебної практики екоциду: цинізм удару по дамбі під час весняного водопілля», — йдеться у повідомленні.

Військові зазначили, що ворогу не вдалося зруйнувати дамбу, проте вони запустили ІПСО про її пошкодження та аварійний скид води.

Дата публікації 16:34, 14.04.26

«Дамбу не пошкоджено. Скид води відбувається у плановому контрольованому режимі. Ситуація повністю моніториться. Враховуючи досвід попередніх підступних атак, заздалегідь розроблено плани швидкого реагування на будь-які форс-мажорні обставини», — наголосили у 16-му армійському корпусі.

Що відомо про Печенізьке водосховище

Печенізьке водосховище — це велике руслове водосховище, яке розташоване на річці Сіверський Донець у Харківській області. Це критично важливий об’єкт, від якого залежить життя мільйонного Харкова.

Ідея створення гігантського резервуара виникла ще у 30-х роках минулого століття, коли Харків почав стрімко розростатися і артезіанських свердловин стало замало. Саму ж дамбу в районі Печеніг звели протягом 1958–1962 років.

Довжина Печенізького водосховища сягає 75 км, а максимальна глибина — 14 метрів. Щодня виробниче управління водопровідного господарства «Донець» постачає Харкову близько 700 тисяч кубометрів води.

До повномасштабного вторгнення селище Старий Салтів, яке розташоване на правому березі водосховища, був головним місцем відпочинку з десятками баз та піщаних пляжів.

Печенізьке водосховище давно опинилося під прицілом окупантів

У грудні 2025 року окупанти намагалися зруйнувати греблю Печенізького водосховища. У 16-му армійському корпусі ЗСУ тоді зазначали, що цей об’єкт уже давно став мішенню для системного терору. Росіяни атакують споруду всім наявним арсеналом — від іранських «Шахедів» та керованих авіабомб до ракет різних типів, дронів «Молнія» та FPV. Лише днями ракета окупантів поцілила у дачне селище поруч, вщент зруйнувавши понад десять будинків.

Військові зазначали, що попри цинічні спроби ворога влаштувати катастрофу, до будь-яких форс-мажорів вдалося підготувалися заздалегідь:

вже розроблені та працюють запасні маршрути в об’їзд дамби, які повністю забезпечують потреби регіону;

українські підрозділи накопичили достатньо ресурсів, тому ймовірна втрата проїзду через греблю не вплине на перебіг бойових дій;

Сили оборони мають спеціальну техніку та фахівців, готові розгорнути переправи у найкоротші терміни.

Чому росіяни націлились на Печенізьку дамбу

Військовий експерт, ексречник Генерального штабу ЗСУ Владислав Селезньов зазначає, що атакуючи Печенізьке водосховище, окупанти намагаються ускладнити логістичне забезпечення Сил оборони України.

«Ворог намагається максимально зруйнувати нашу логістику, адже розуміє: ресурси є визначальним фактором, який впливає на ситуацію на полі бою», — зазначив Селезньов.

Військовий експерт зауважив, що успіх на полі бою залежить від наявності ресурсів у потрібний час.

«Якщо у визначеному місці і в потрібний час ми маємо достатню кількість ресурсів — ми переможемо. Якщо ж ресурсів бракує, ситуація може розвиватися для нас у негативному ключі», — сказав експерт.

Нагадаємо, 14 квітня російська армія завдала ракетного удару по Дніпру. Загинуло щонайменше п’ятеро осіб. Багато травмованих.

Читайте також:

