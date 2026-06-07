Росіяни двічі атакували шахту ДТЕК: є постраждалий

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Російські війська двічі атакували вугільне підприємство ДТЕК у Дніпропетровській області. Внаслідок удару безпілотника поблизу шахти постраждав механік.

Про це повідомляє ДТЕК.

Потерпілому надають необхідну медичну допомогу.

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Ще один обстріл пошкодив систему життєзабезпечення підприємства. Наразі тривають відновлювальні роботи.

Зазначається, що це вже третя атака на шахту за останні дні. Напередодні внаслідок удару дрона дорогою на роботу загинув працівник підприємства Юрій Філіппов.

Раніше Росія здійснила чергову атаку на енергетичну інфраструктуру України, серйозно пошкодивши одну з теплоелектростанцій ДТЕК. Унаслідок удару зафіксовано значні руйнування обладнання, енергетики вже працюють над ліквідацією наслідків і оцінкою збитків. Загалом від початку повномасштабної війни ТЕС компанії зазнали майже 230 атак, що свідчить про системний характер ударів по енергетиці.

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