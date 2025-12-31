Росіяни вдарили по енергооб'єктах в одній з областей: пошкодження суттєві

Атака на об'єкт енергетики. / © Associated Press

Доповнено додатковими матеріалами

В ніч проти середи, 31 грудня, російські війська знову вдарили по енергетичних об’єктах Одеської області. Внаслідок атаки виникли суттєві пошкодження.

Про це повідомили у пресслужбі ДТЕК.

"Одещина: ворог знову вдарив по енергетиці. Вночі Росія атакувала два енергооб’єкти ДТЕК", — наголосили в компанії.

За даними енергетиків, пошкодження інфраструктури значні. Відновлення обладнання до працездатного стану потребуватиме часу.

За даними ДТЕК, лише упродовж грудня росіяни значно пошкодили десять підстанцій на Одещині. Від початку 2025 року було атаковано 25 енергетичних об’єктів області.

Нагадаємо, вночі російська армія вдарила по Одесі безпілотниками. Атака РФ паралізувала великий обласний центр. У частині міста наразі відсутнє електропостачання, виникли проблеми з водою та теплом. Також пошкоджено житлові будинки і інфраструктуру.

В Одесі кількість постраждалих через дронову атаку зросла до шести — це троє дітей та троє дорослих. Майже всі потерпілі — мешканці багатоповерхівки, куди влучив дрон. Спалахнула масштабна пожежа, частина людей встигли вибігти з квартир самостійно, а деяких виводили рятувальники.

