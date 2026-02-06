ТСН у соціальних мережах

Що з українськими моряками з танкера Bella1: посольство розкрило їхню долю

Американська влада затримала українського моряка з «тіньового» танкера Bella-1 для проведення розслідування.

Нафтовий танкер Bella-1

Нафтовий танкер Bella-1 / © Getty Images

Ситуація навколо екіпажу арештованого нафтового танкера Bella-1 отримала новий поворот. Стало відомо про затримання одного громадянина України, а решта членів команди вже перебувають у безпеці.

Про це повідомляє «Суспільне» з посиланням на коментар від посольства України у США.

Українська дипустанова надала уточнену інформацію щодо ситуації з 17 моряками-громадянами країни з арештованого судна Bella1, зокрема про затримання одного з них і подальші кроки з боку США.

«Затримано одного громадянина України. Він буде доставлений в США, де щодо нього будуть здійснені процесуальні дії», — зазначили в посольстві.

Там додали, що американська сторона після прибуття затриманого до США поінформує українських дипломатів для подальшого супроводу справи.

«Інші 16 громадян України зійшли на берег у Великій Британії», — наголосили в дипломатичному представництві.

Нагадаємо, 13 січня повідомлялося, що українські дипломати в США домагаються консульського доступу до 17 українських моряків із затриманого «тіньового» танкера Bella-1, що йшов під прапором Росії. Після перехоплення судна американськими силами 7 січня під час перевезення вантажу з Венесуели танкер прямував до порту США під супроводом. Посольство України надіслало офіційну ноту Держдепартаменту з вимогою роз’яснити правовий статус громадян та забезпечити зустріч із консулом одразу після пришвартування.

