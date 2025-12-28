Скасують низку поїздів у новорічні свята: дізнайтесь, які рейси не курсуватимуть

Потяг / © соцмережі

У період новорічних свят “Укрзалізниця” тимчасово скасує курсування частини приміських та регіональних поїздів. Зміни пов’язані зі зменшенням пасажиропотоку на окремих напрямках.

Про це повідомили в “Укрзалізниці”, закликавши пасажирів заздалегідь перевіряти розклад руху поїздів.

У компанії зазначили, що під час свят змінюється ритм життя, а кількість поїздок у приміському сполученні традиційно зменшується. Саме тому ухвалено рішення тимчасово оптимізувати графік руху.

“Новорічні свята — це час затишку і трохи іншого ритму життя. У ці дні пасажирів на окремих приміських напрямках меншає”, — пояснили в Укрзалізниці.

У зв’язку з цим деякі приміські та регіональні поїзди не курсуватимуть у святкові дні.

Повний перелік скасованих рейсів та дати змін:

