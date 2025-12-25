Маршрути програми "3000 км": куди українці їдуть найчастіше

Потяг / © соцмережі

В Україні набирає обертів програма безкоштовних залізничних поїздок «3000 км Україною», яка є частиною президентської ініціативи «Зимова підтримка». Станом на сьогодні пасажири вже оформили 40 тисяч квитків.

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр України Олексій Кулеба.

Популярні напрямки та пріоритети

З словами Олексія Кулеби, програма фокусується на сполученні з прифронтовими громадами та діє у непікові періоди. Найбільший попит зафіксовано на таких маршрутах:

Фастів — Конотоп;

Одеса — Запоріжжя;

Київ/Жмеринка — Шостка;

Запоріжжя — Львів;

Суми — Рахів.

Олексій Кулеба додає, що проєкт допомагає підтримувати мешканців територій поблизу лінії фронту та оптимізувати роботу залізниці.

«Програма спрямована на підтримку людей у громадах, розташованих поблизу лінії фронту, а також дає можливість більш рівномірно розподіляти пасажиропотік і ефективніше використовувати наявний ресурс залізниці», — зазначив міністр.

Економіка та розвиток проєкту

Зазначається, важливою особливістю є те, що для реалізації ініціативи не залучаються додаткові кошти з державного бюджету. Укрзалізниця покриває ці потреби за рахунок внутрішніх ресурсів у періоди низького попиту. У планах уряду — масштабувати програму на всю країну.

Олексій Кулеба підкреслив, що в періоди поза «гарячим» сезоном перевізник зможе пропонувати близько 250 тисяч місць на місяць.

«Це створює умови для подорожей українців, для яких ключовим чинником є доступна ціна, і додатково знижує навантаження на пікові перевезення», — додав він.

Нагадаємо, президент України анонсував безкоштовний проїзд на 3000 км для всіх громадян. Проте експерти та громадськість ставлять під сумнів економічну доцільність цієї ініціативи у воєнний час.

Раніше повідомлялося, що безкоштовний квиток за програмою «3000 кілометрів по Україні» не передбачає надання постелі, чаю та кави.

На різдвяний період головний перевізник України запускає нові поїзди та причіпні вагони.